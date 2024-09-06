申樓花預售僅一宗

DOUBLE COAST I登場 天璽‧天介紹會所 新盤貨尾積壓，發展商減慢申請預售以作調節。地政總署昨公布，8月只接獲一宗預售樓花申請。據統計，截至上月底累積貨尾量近2.2萬伙。而新盤供應重鎮的啟德新發展區，尤其跑道區有不少項目已近現樓，發展商近日爭相部署推盤，繼日前啟德海灣第1期減價，維港‧雙鑽開價迎擊後，昨再有DOUBLE COAST I加入搶客戰。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，今年首8個月新申請預售樓花的私人住宅單位只有4,680伙，較去年同期大減約37%。截至8月底，獲批未發售單位連同貨尾合共高達3.64萬伙。

會德豐地產主席梁志堅表示，同區新盤齊推，百花齊放，可讓買家有更多選擇，各個樓盤價錢相若，現時是「最抵買」的時候。多盤競爭，被問及項目定價會否克制，他稱，發展商清楚項目成本，即使有個別項目「跳出來」，「就算賣到都返唔到本」。他相信，本港經濟會慢慢重回正軌，依然看好後市。

該公司副主席兼常務董事黃光耀稱，上述全新項目命名靈感以悉尼作為藍本，分3期發展，共提供1,590伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房間隔。

他續指，位於31樓的空中會所「天上天」，設施包括長約50米的無邊際星空泳池、雙宴會廳、餐廳及健身室。同系沙田瓏珀山以6,457.8萬元項目新高價售出頂層複式戶，為King Tower 2的26及27樓King Mansion，實用面積2,504方呎，呎價約25,790元。