申樓花預售僅一宗
DOUBLE COAST I登場 天璽‧天介紹會所
新盤貨尾積壓，發展商減慢申請預售以作調節。地政總署昨公布，8月只接獲一宗預售樓花申請。據統計，截至上月底累積貨尾量近2.2萬伙。而新盤供應重鎮的啟德新發展區，尤其跑道區有不少項目已近現樓，發展商近日爭相部署推盤，繼日前啟德海灣第1期減價，維港‧雙鑽開價迎擊後，昨再有DOUBLE COAST I加入搶客戰。
沙田顯和里項目上月入紙
地政總署資料顯示，永泰地產(00369)及萬科香港的沙田顯和里項目新入紙申請預售，提供240伙，預計關鍵日期為2026年9月30日。同時，上月亦只有一個華懋集團的西貢公路近蠔涌響鐘路項目獲批預售，涉40伙，預計關鍵日期為今年11月30日。截至8月底，滾存待批預售單位量為13,643伙，按月增200伙或約1.5%。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指，今年首8個月新申請預售樓花的私人住宅單位只有4,680伙，較去年同期大減約37%。截至8月底，獲批未發售單位連同貨尾合共高達3.64萬伙。
會德豐地產主席梁志堅表示，同區新盤齊推，百花齊放，可讓買家有更多選擇，各個樓盤價錢相若，現時是「最抵買」的時候。多盤競爭，被問及項目定價會否克制，他稱，發展商清楚項目成本，即使有個別項目「跳出來」，「就算賣到都返唔到本」。他相信，本港經濟會慢慢重回正軌，依然看好後市。
該公司副主席兼常務董事黃光耀稱，上述全新項目命名靈感以悉尼作為藍本，分3期發展，共提供1,590伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房間隔。
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，昨首度披露項目會所設計布局。新地代理總經理胡致遠透露，項目提供雙會所，分別命名為「天上天」及「天中庭」，連園林佔地逾10萬方呎，提供近20項會所設施，包括3大泳池。該盤計劃下周上載樓書。
他續指，位於31樓的空中會所「天上天」，設施包括長約50米的無邊際星空泳池、雙宴會廳、餐廳及健身室。同系沙田瓏珀山以6,457.8萬元項目新高價售出頂層複式戶，為King Tower 2的26及27樓King Mansion，實用面積2,504方呎，呎價約25,790元。
啟德海灣夥代理推優惠
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，今日發售於日前減價的50個單位，原定中午12時開售，將視乎天氣情況作彈性處理。該公司營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目接獲不少查詢，有準買家計劃「租轉買」，部分對兩房連儲物室單位感興趣。美聯物業及經絡按揭轉介分別為項目買家提供置業優惠及按揭計劃。此外，中海的啟德維港‧雙鑽，日前公布首批141伙，折實平均呎價約18,456元，將於本周六起收票。
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