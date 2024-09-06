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●阿里巴巴(09988)旗下電商平台淘寶宣布，下周四起將逐步向所有淘寶天貓商家開通微信支付，部分商家已開始收到邀請，標誌着淘寶即將正式全面接入微信支付。
●內地「造車新勢力」之一的蔚來(09866)截至今年6月底止第二季度營收174.46億元（人民幣‧下同），按年增長98.9%；經調整後淨虧損45.35億元，按年收窄16.7%。期內，汽車毛利率為12.2%，按年及按季分別升6個百分點及3個百分點。
●台灣鴻海精密公布，8月收入5,483.12億元新台幣，是同期新高，按年升32.81%，按月跌4.2%；首8個月累計收入3.99萬億元新台幣，按年升9.52%。
●廣東省政府昨日宣布，將於9月首次在香港發行離岸人民幣地方政府債券，並在香港交易所(00388)上市，涉及金額不超過50億元人民幣，發行期限為兩年、3年及5年期。
●國際數據公司（IDC）發布的《全球可穿戴設備市場季度追蹤報告》顯示，今年次季全球腕戴設備市場出貨4,374萬部，按年減0.7%；中國腕戴設備市場出貨量為1,555萬部，按年增10.9%。期內，華為全球出貨量888.3萬部，中國市場出貨量596.5萬部，成為全球和中國腕戴市場雙冠軍。
●據Counterpoint Research的摺疊屏智能手機出貨量追蹤報告，今年次季全球摺疊屏智能手機出貨量按年增48%。其中，中國持續引領摺疊式屏手機市場增長，佔總出貨量逾半。
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