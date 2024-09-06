股壇MasterMind：4大因素困擾 港股恐續捱打

港股踏入9月已連跌4日，昨先升後跌，市底弱加上強颱風來襲，港股短期難扭轉弱勢？萬七關能否力保不失？大行摩根士丹利唱好明年本港樓價，加上美國減息預期升溫，本地地產股已到入場時機？重磅就業數據即將公布，美股應如何部署？

凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」稱，上周恒指曾高見18,200點，但承接力欠奉。他指港股表現不理想，因外圍有4大因素困擾港股，包括市場擔心美國經濟衰退、人工智能（AI）板塊表現弱、日圓反彈及地緣政治風險，加上內地欠缺利好消息，港股難免「捱打」。他認為，現階段需觀望中國人民銀行會否於短期內降準，以及留意周五美國勞動市場數據，港股若失守250天線（現處約17,261點），走勢不容樂觀。

美股短線沽壓重

美股近日走勢較疲弱，尤其是科技股「重傷」。他指，美股這兩年間升幅太多，指數上已難再破頂，他建議，現時可留意較多非AI概念的股份；另外，他又強調，周五公布的就業數據若欠佳，以及美國減息步伐因經濟衰退而加快，美股會再現沉重沽壓，所以投資者短線要避開美股。