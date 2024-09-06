美上月私人增職遜預期 道指低開146

市場最為關注的美國非農就業及失業率數據將於香港時間周五晚上公布，而在此之前，周四公布的首申領失業救濟人數、俗稱「小非農」的ADP私人就業職位表現遜預期。美股3大指數周四早段個別發展，道指曾跌146點，報40,828點；標指升10點，報5,530點；納指升131點，報17,215點。

美國8月ADP私人就業職位僅增長9.9萬個，遠少過市場預期。不過，雖然ADP有着「小非農」之稱，但自2020年新冠疫情全球大流行以來，該數據就已經與美國勞工部統計的非農及失業率脫鈎，與官方的統計結果有太大的出入，參考意義已經大打折扣。至於上周首申領失業救濟人數為22.7萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數為183.8萬人。

債息倒掛現象結束 三藩市聯儲銀行行長戴利表示，聯儲局需要減息以維持就業市場穩健，並且根據經濟數據決定減息的幅度。雖然這種說法已是聯儲局官員多次重複的陳詞濫調，但也確實又一次證明當局的立場沒有變化，而且減息幅度是取決於數據，意味着市場需要揣測的乃數據變化，而不是聯儲局官員的想法。

值得留意的是，美國財政部的數據顯示，截至周三止，兩年期美國國債孳息率再次高過10年期孳息率，意味着「債息倒掛」的現象已結束。該現象一直被視為預警接下來會有（但尚未出現）經濟衰退的前瞻指標；而當「債息倒掛」消失，即10年期利率重新高於短期利率時，往往都是衰退真正出現的時機。

考慮到上季度美國國內生產總值（GDP）的增長仍然穩健，到底這次是指標失準，還是衰退已經悄然來臨，似乎仍要更多時間觀察。另外，如果用聯儲局主張的指標—3個月美債孳息率與10年期孳息率對比，則「債息倒掛」的情況依然存在。換言之，現在要準確判斷經濟實際形勢，恐怕並不容易。

大師估利率企3厘 展望未來，隨着聯儲局預料下月即將開始減息，價值投資大師、橡樹資本聯席創始人兼聯合董事長馬克斯（Howard Marks）估計，這次的減息周期結束後，政策利率會停留在3厘以上。他認為不太可能重回過去超低利率的環境，但認為通脹壓力最大的時刻已過。

企業消息方面，美國老牌百貨商Nordstrom創始人家族提出，以每股23美元作價將公司私有化，以作價計算，公司總市值為37.6億美元（約293億港元）。