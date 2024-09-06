英特爾冀晶圓代工追落後恐泡湯

曾經貴為美國半導體「一哥」，佔據個人電腦中央處理器（CPU）市場大半壁江山的英特爾（Intel），卻因為晶圓生產製程技術屢遇瓶頸，加上固守電腦CPU業務而不肯大力投入發展其他業務，最終錯失機會，如今市值被英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）拋離。英特爾之前大力重振晶圓代工業務，預期在晶片代工需求日益增加的時代，長遠或可迎來翻身的一日，但近來頻傳出壞消息。

面對業務困境，英特爾一度着力轉型成為「首重代工業務」的公司，其直接競爭對手將是台積電及三星電子。三星的先進製程晶片生產都因為良率問題而不是市場首選，意味最大的敵人，正是與其有合作協議的台積電。

英特爾行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）曾表示︰「我們是世界上有能力提供下一代晶片技術的兩家公司之一……或許是3家」。他指的顯然是台積電，而「第三家」是三星電子。如果根據英特爾之前的技術發展藍圖，確實有望在技術上拉近甚至超越台積電，但前提是研發進度真的能跟上計劃。而市場明顯對此缺乏信心，因而導致英特爾市值長期低迷。

傳新產品良率不符量產標準 該企最大優勢在於多年來在晶片行業的累積，包括名聲、人才、業務網絡等。故此，英特爾比台積電更快從荷蘭光刻機龍頭ASML收到最先進的光刻機，加上美國政府大量補貼支持英特爾「本地生產」，看似前景一片美好。

不過，該企仍深陷經營困難中，早前有消息指，其正與投資銀行探討各種業務重組甚至「拆骨」的方案，例如分拆產品設計及製造業務，以及討論哪些工廠項目可能被取消。

與此同時，外媒引述消息指，英特爾最先進的18A製程在經過潛在合作方博通的測試後，被判定為良率不佳難以量產，這對英特爾努力轉虧為盈的計劃形成了嚴重的打擊。