港助力中企可持續發展投資

特許公認會計師公會（ACCA）參與進行的《把握中國可持續發展投資機遇》研究報告顯示，99%的受訪內地企業表示將在未來3年致力於可持續發展投資，而香港是內地企業獲取相關專業服務的首選平台。

另外，絕大多數受訪企業傾向關注政府在環境影響方面的政策目標，特別是有關大幅降低碳排放水平的政策。許多公司也認為實踐綠色商業有額外好處，包括增加獲得綠色融資的機會，以及能夠在國際間建立良好的品牌價值。

70%公司考慮用綠色融資 許多受訪者同時指出，有一些持續存在的挑戰或會減緩有關措施的執行速度，當中82%受訪者指出，成本壓力是一大挑戰，原因是可持續投資在短期內未必能取得理想回報，而約70%的受訪企業表示正在考慮利用綠色融資渠道，以滿足未來的財務需求。

調查並發現，內地企業對綠色融資方案的認知仍然較低，約47至56%的受訪者表示並不熟悉綠色融資方案。然而，約71%的受訪者稱願意更廣泛地利用綠色融資渠道，包括綠色貸款和綠色債券，同時減少依賴傳統的融資選項。

今次研究共訪問283家企業，了解其中期可持續發展目標。ACCA中國政策及洞察總監陳正潔稱，企業愈來愈重視可持續發展，關鍵是要了解當地情況，善用綠色資金和綠色科技，現時企業都意識到若要朝着更可持續的未來發展，同時發揮自身價值，就需要制訂全面的可持續發展策略。