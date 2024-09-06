減存量房貸息恐累內銀明年盈利縮9%

摩通對內房股最新目標價

千瘡百孔的內房企業上半年業績如市場預期般疲弱，投行摩根大通坦言，房企利潤率持續受到擠壓，故一次過下調多隻內房股及物業管理股的目標價。同時，另一投行野村亦指，內地消費者信心指數之所以逼近歷史低位，根本問題就出在內房身上。昨見內銀股跌勢與內房股逆市企穩形成強烈對比，摩通警告，一旦存量按揭利率調低0.8厘，將導致內銀明年盈利銳減9%。

惟摩通相信，內銀股價在降按息等消息傳出後受壓，因市場已作最壞打算。如果屆時是一刀切調減0.8厘，這將影響內銀淨息差趨穩的預期，並誘發市場對內銀支付股息的能力，甚至系統性風險的憂慮。在該行涵蓋的內銀股中，國有內銀的按揭貸款風險較高。

房地產行業持續低迷，對消費需求同樣不利。野村指，疫後重啟一年半後，該行的內地消費者信心指數（CCI）仍艱難恢復中，由6月的86.2，跌至7月的86，逼近2022年11月的85.5歷史低位。消費不振可能由於樓價下跌、工資增長乏力、財政緊張加劇，以及地緣政治緊張局勢下的資本外逃等多個不利的新因素造成，而根本原因仍是房地產業。