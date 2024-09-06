產經

減存量房貸息恐累內銀明年盈利縮9%

摩通對內房股最新目標價 摩通對內房股最新目標價
摩通對內房股最新目標價
千瘡百孔的內房企業上半年業績如市場預期般疲弱，投行摩根大通坦言，房企利潤率持續受到擠壓，故一次過下調多隻內房股及物業管理股的目標價。同時，另一投行野村亦指，內地消費者信心指數之所以逼近歷史低位，根本問題就出在內房身上。昨見內銀股跌勢與內房股逆市企穩形成強烈對比，摩通警告，一旦存量按揭利率調低0.8厘，將導致內銀明年盈利銳減9%。
中海首8月銷售跌14%
儘管摩通指部分內房及物管公司提高派息的情況，屬溫和的正面驚喜，但基於今年8月令人失望的賣樓數據，相關行業後續的表現或不理想。國營房企中國海外(00688)上月合約物業銷售金額約184.6億元（人民幣‧下同），按年轉跌2%。中海旗下中國海外宏洋集團(00081)上月合約銷售額20.1億元，也跌34.6%。首8個月計，中海的銷售額約1,800.29億元，中海宏洋錄得232.57億元，按年各跌14.7%及25.8%。
不過，摩通續指，若中央推出更強而有力的支援政策，將有助推動行業再次出現短期反彈。現時該行予萬科企業(02202)、世茂集團(00813)均為「減持」評級，反映其審慎態度，當中包括調低萬科目標價逾8%至3.3港元。市傳中國正考慮分兩步降低存量按息共0.8厘，內房股趁勢回升，萬科及世茂各升2.51%及1.56%。
惟摩通相信，內銀股價在降按息等消息傳出後受壓，因市場已作最壞打算。如果屆時是一刀切調減0.8厘，這將影響內銀淨息差趨穩的預期，並誘發市場對內銀支付股息的能力，甚至系統性風險的憂慮。在該行涵蓋的內銀股中，國有內銀的按揭貸款風險較高。
房地產行業持續低迷，對消費需求同樣不利。野村指，疫後重啟一年半後，該行的內地消費者信心指數（CCI）仍艱難恢復中，由6月的86.2，跌至7月的86，逼近2022年11月的85.5歷史低位。消費不振可能由於樓價下跌、工資增長乏力、財政緊張加劇，以及地緣政治緊張局勢下的資本外逃等多個不利的新因素造成，而根本原因仍是房地產業。
羅兵咸辭任碧桂園核數師
欠債房企及關連公司債務危機仍在發酵。中國恒大(03333)旗下恒大汽車(00708)昨日早上9時52分起中途停牌，收市後公布恒汽旗下恒馳新能源汽車上海公司遭債權人申請破產清算，惟恒汽指對公司生產經營活動沒有重大影響，申請今日復牌。
另據報碧桂園(02007)計劃將其境內9筆債務兌付寬限期延至明年3月，並正制訂新債務處理方案。該企宣布，經公司建議，羅兵咸永道會計師事務所已同意辭任公司核數師，9月3日起生效。另碧桂園8月實現合同銷售額約34.3億元，按年跌57.01%。
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