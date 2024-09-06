人行：降準空間大過減息

官員指顧及對內銀影響 存貸利率下調有限 面對多家投行先後調降中國股票的評級，中國兩大財金機構昨日齊發聲穩定市場信心。對於今年貨幣政策還有多大降準（降低存款準備金率）空間的提問，中國人民銀行語帶「放風」之意，稱目前金融機構的平均法定存款準備金率約7%，還有一定的空間，惟市場關注的存款及貸款利率走勢，當局回應顯得有所保留，直言存貸息進一步下行面臨一定的限制。

人行貨幣政策司司長鄒瀾指，降準或降息等政策調整還需觀察經濟走勢。其中，法定存備金率是當局供給長期流動性的工具，與之相比，7天逆回購和中期借貸便利（MLF）是對應中短期流動性波動的工具，今年又增加國債買賣工具。綜合運用後，目標是保持銀行體系流動性合理充裕，且年初降準的政策效果還在持續顯現。

人幣官價創逾4個月高 利率方面，人行將持續推動社會綜合融資成本穩中有降，同時也看到受銀行存款向資管產品分流的速度、銀行淨息差收窄的幅度等因素影響，故稱存貸息率下行受限。但鄒強調，將根據經濟恢復及實現目標等，合理掌握貨幣政策調控的力度和節奏。在貨幣政策框架上，他重申將逐步淡化對數量目標的關注，而每月MLF的操作時間原則上都會安排在貸款市場報價利率（LPR）報價發布後。

至於會否因應美國減息而調整內地貨幣政策的部署，鄒指，會繼續密切關注主要已開發經濟體的幣策調整情況，同時內地幣策將繼續堅持以我為主，優先支持內地經濟發展。副行長陸磊提示，下一步將堅持支持性的貨幣政策，更有力支持經濟的高品質發展，還是要着眼於總量、利率和結構。

昨由官方開出的人民幣中間價報7.087兌每美元，按日升159點子，創逾4個半月新高。人民幣在岸價下午4時30分收報7.0995，升140點子，離岸價亦見7.0969，每百港元兌約90.93元人民幣。

外匯局4方面深化改革 目前跨國資本流動日益頻繁，外匯管理局資本項目管理司司長肖勝指，上半年累計發放合格境內機構投資者業務（QDII）額度22.7億美元，首8個月跨境投融資高水平開放試點惠及1,400多家企業。當局將從4個方面發力深化資本項目外匯管理改革，如科學掌握資本項目開放的時效、穩定推動跨國企業資金池業務的升級擴圍，以及支持重點區域開放發展，即在前期實施深圳河套「科匯通」、前海「港企貸」等試點基礎上，進一步加大對跨境投融資和資金匯兌使用的便利化支持力度。

此外，摩根大通加入中國股票降級團隊。據報上月摩通對內地今年經濟增長預測為4.6%，當時已提醒投資者下半年仍須留意美國大選對中國股市帶來的潛在風險。昨有外媒引用該行分析指，摩通將中國股票評級由「增持」下調至「中性」，再提及經濟增長面臨阻力、政策支持溫和之外，美國大選也會加劇內地股市波動。該行料，由於供應鏈轉移、中美衝突擴大，以及本土問題持續存在，內地長期增長將呈現結構性下降的趨勢。

資金進場買ETF救起A股 隨着唱淡風聲再起，滬綜指昨日早段一度刷新2月來低位，幸午後追蹤滬深300的交易所買賣基金（ETF）放量護盤下，滬綜指由跌轉升0.14%收市，報2,788點；深成指及深圳創業板指數分別收升0.28%及0.65%。惟大市主板成交連續4日縮量，兩市交易額僅錄5,348億元人民幣。大量資金轉買國債，中國10年期國債孳息率昨低見2.113厘，逼近8月初的2.099厘紀錄低位。

人民幣中間價走勢