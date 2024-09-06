金管：接逾70中小企融資查詢及個案

金融管理局聯同銀行公會成立的「中小企融資專責小組」昨日舉行首次會議，由金管局副總裁阮國恒和香港銀行公會主席林慧虹共同主持，與會者包括14家活躍於中小企貸款的銀行。會上討論有關中小企貸款和物業按揭貸款相關事項，包括個別中小企或市民遇到融資困難的個案共通情況、工商界反映的意見，以及如何加強銀行和工商業界溝通。

據了解，小組從多個渠道共收到70多宗不同行業的查詢及個案；超過七成需跟進個案中，有約七成涉中小企融資，三成涉物業按揭貸款。跟進個案中，約六成屬銀行處理客戶融資和貸款申請時出現的執行問題，如溝通不夠清晰、審批時間過長等；餘下近四成屬客戶期望與銀行在審慎風險管理原則下的安排存落差。

銀行完成跟進10按揭轉介 地產代理商會日前向金管局轉介10宗物業按揭相關的個案，據悉銀行已完成跟進工作。有6宗在考慮補充資料後已獲批貸款；4宗為銀行需維持一貫有效的風險管理，而未能完全滿足客戶貸款要求。

另外，銀行公會署理主席陳紹宗於例會後稱，銀公由4月起與多個商會和組織合作，舉辦逾50場研討會，介紹落實9項支持中小企措施，並了解中小企和業界所遇到的問題。他指，除了資金需要外，銀行會繼續協助中小企業務轉型和創新，包括提供相關數碼方案、諮詢服務、市場資訊等，全方位支持中小企。

美國議息在即，市場預期本次減幅由0.25至0.5厘不等，陳紹宗提醒，由於美國大選臨近，息率和投資市場的走勢會存在更多不確定性。香港方面，昨日與樓按相關的一個月期港元拆息（HIBOR）見3.88607厘，再創一年低位，反映市場資金需求疲弱，雖然銀行調整最優惠利率（P）與否，仍要考慮一籃子因素，但相信若美國開始減息周期，港銀定必跟隨，只不過是「遲和早的問題，方向就是這樣」。