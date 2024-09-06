實質薪酬連揚兩月 日央行放鷹

到底日本年底前會否再度加息，日本央行的考慮因素之一是薪金表現。隨着日本「春鬥」（即春季勞資薪酬談判結果）後的加薪行動正式落實，加上夏季獎金增加，日本實質薪酬連續兩個月上揚。厚生勞動省昨公布，當地7月經通脹調整後實質薪酬按年上升0.4%，連續兩個月上升，惟低過6月時的1.1%。至於名義薪酬連續第31個月上升，7月按年升幅為3.6%，至40.34萬日圓（約21,877港元）。

實質薪酬上升再次激發外界憂慮日央行在稍後時間再度加息。不過，厚生勞動省指，發放獎金的公司估計比去年增加，未來工資增速或放緩。一向被外界視為「鷹派」代表的日央行委員高田創提及，若通脹如預期發展，有必要再次加息。他強調，央行意識到外匯波動引致的經濟、物價風險，惟不會為此作出回應。

日股續挫 外資連掟3周 日圓兌每美元昨日回升至143水平，曾高見142.86，折合每百日圓兌港元於5.45算。美匯指數昨日曾低見100.51，之後在101水平徘徊。

日本股市則再向下，日經平均指數收跌1.05%或390點，報36,657點；東證指數跌0.48%或12點，收報2,620點。財務省昨公布的數據顯示，外資連續第3個星期減持日股，並於8月25日的一周減磅8,244億日圓，金額屬今年第3高，今年迄今外資淨買入日股的金額減少至4.72萬億日圓。

另邊廂，東南亞的新加坡7月零售銷售好過預期，按年轉升1%，6月為跌0.6%；經季調後按月亦轉升3.1%。馬來西亞央行宣布，維持指標利率於3%不變，符合市場預期。

南韓GDP按季萎縮0.2% 至於昨日南韓央行公布第二季實質國內生產總值（GDP）終值，按季跌0.2%，與初值相符，是自一年半以來再次按季萎縮；按年計升2.3%，同樣與初值相符。

按各個經濟環節劃分，南韓上季出口按季增長1.2%，但居民消費開支減少0.2%，設備及建築投資分別下降1.2%及1.7%。不過，央行最新仍維持全年經濟增長約2%的預測，又認為投資及出口表現有利經濟向好。