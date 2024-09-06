產經

恒指4連跌 大行薦6低息受惠股

恒生指數昨日表現牛皮，北水連續兩日淨流出。（中新社圖片） 恒生指數昨日表現牛皮，北水連續兩日淨流出。（中新社圖片）
恒生指數昨日表現牛皮，北水連續兩日淨流出。（中新社圖片）
港股昨日在颱風摩羯來襲，一早預告收市後傍晚掛「八號波」下，市況表現牛皮，全日高低波幅僅有223點，收市跌13點或0.07%，報17,444點，連跌4日，成交有849億元，「北水」則連續兩日淨流出，金額為15.9億元。投行摩根士丹利最新列出受惠低息環境的亞股名單，包括創科實業(00669)、華潤啤酒(00291)、華潤電力(00836)、中電控股(00002)、蒙牛乳業(02319)及港鐵(00066)6隻港股。
中石化瀉逾6% 藍籌最差
藍籌股昨日走勢各異，「三桶油」繼續向下，中國石化(00386)及中國石油(00857)包辦最差兩大藍籌，收市分別跌6.08%及2.91%，而中國海洋石油(00883)亦收跌0.3%。中非合作論壇高峰會昨於北京揭幕，南蘇丹總統府稱其與中石油正考慮建立替代原油管道，建議修建穿過吉布提及埃塞俄比亞的新管道，從而加強石油勘探開發項目的出口能力。此外，發改委昨日公布，自今日凌晨零時起，內地汽、柴油價每噸均降低100元人民幣。
滙豐控股(00005)公布，擬於9月11日發行總值13.5億美元的6.875厘永久後償或有可轉換證券，以及11.5億美元的6.95厘永久後償或有可轉換證券。轉換價初步定為每股轉換股份3.55美元，假設轉換價並無調整，證券於自動轉換後最多可發行約7億股普通股，佔擴大後股本約3.69%。扣除佣金後，所得淨額預期約24.8億美元（折合約192.9億港元），將用於一般公司事務及根據資本票據規例的規定，維持或進一步加強公司的資本基礎。滙控股價昨升0.67%，報67.5元。
新秀麗美上市傳選定投行
零售股新秀麗(01910)在美國的雙重上市計劃有新進展。據報該企已選擇摩根大通和摩根士丹利幫助安排相關上市事宜，不過其股價昨日先升後跌，收報18.42元，跌2.84%。
此外，港投公司下周五（13日）將舉辦首屆香港初創投資和發展高峰論壇，嘉賓包括上海芯像生物科技行政總裁嚴媚、Emaldo Limited產品與創新首席執行官伊根生，以及玖治科技（香港）首席研究員彭國雄等。
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