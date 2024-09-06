恒指4連跌 大行薦6低息受惠股
中石化瀉逾6% 藍籌最差
滙豐控股(00005)公布，擬於9月11日發行總值13.5億美元的6.875厘永久後償或有可轉換證券，以及11.5億美元的6.95厘永久後償或有可轉換證券。轉換價初步定為每股轉換股份3.55美元，假設轉換價並無調整，證券於自動轉換後最多可發行約7億股普通股，佔擴大後股本約3.69%。扣除佣金後，所得淨額預期約24.8億美元（折合約192.9億港元），將用於一般公司事務及根據資本票據規例的規定，維持或進一步加強公司的資本基礎。滙控股價昨升0.67%，報67.5元。
新秀麗美上市傳選定投行
零售股新秀麗(01910)在美國的雙重上市計劃有新進展。據報該企已選擇摩根大通和摩根士丹利幫助安排相關上市事宜，不過其股價昨日先升後跌，收報18.42元，跌2.84%。
此外，港投公司下周五（13日）將舉辦首屆香港初創投資和發展高峰論壇，嘉賓包括上海芯像生物科技行政總裁嚴媚、Emaldo Limited產品與創新首席執行官伊根生，以及玖治科技（香港）首席研究員彭國雄等。
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