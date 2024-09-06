新地部署中港連環推盤

售樓方面，期內該公司香港業務較內地表現佳。香港物業發展收入247.45億元，升3.68%；溢利跌23.14%至65.13億元。內地物業發展無論收入和溢利俱跌約五成左右，分別至26.77億元和13.37億元。集團未入帳的香港和內地合約銷售額分別約249億港元和126億元人民幣，預計當中約196億港元和80億元人民幣將於截至2025年6月底止的年度入帳。

本地6項目年內可交樓 主席郭炳聯在業績報告內表示，今年2月樓市撤辣後，香港住宅市場轉趨活躍，但在持續高息的環境下，市況在近月偏軟，但受惠於不少專才及學生來港，支持住宅租金繼續上升。

集團貫徹「以心建家」的精神，一直以客為先，年內在香港有6個項目可交樓，按所佔樓面面積計算，約350萬方呎，其中可供出售的住宅物業約250萬方呎，餘下約94.2萬方呎的非住宅物業將保留作長線投資。內地方面，儘管樓市在短期內仍會調整，中期而言，中央政府繼續推行多方面措施應有助引領市場有可持續的發展。

未來10個月，集團計劃在香港推售啟德天璽•天第1期、元朗The YOHO Hub II新一幢大樓、位於何文田太子道西的合作發展項目、YOHO WEST第2期，以及鄰近馬鞍山的西沙項目第1期。內地方面，則計劃推售蘇州湖濱四季別墅、杭州國際金融中心和佛山瀧景等合作項目的新批次。

內地物業租賃溢利增8% 新地的物業租賃業務保持平穩，香港相關業務溢利升1.31%至134.23億元；內地溢利更顯著升8.15%至50.27億元。郭表示，雖然入境旅遊復甦速度未如預期，但憑藉專業的租務和管理，年內零售物業組合的租金收入錄得溫和增長，平均出租率約為94%，水平相對穩定。不明朗的經濟前景繼續拖累本港寫字樓的需求，寫字樓組合錄得平均出租率約91%。其中維港兩岸的國際金融中心和環球貿易廣場出租率皆超過90%。

高鐵站甲廈料2026落成 另外，集團位於高鐵西九龍總站發展項目的兩座雙子式甲級寫字樓和基座商場，預計於2026年落成，屆時將可貢獻租金收入。其中寫字樓部分命名為International Gateway Centre（IGC），並已獲瑞銀承租；該主要租戶已租用其中一幢大樓作為其區域總部，樓面面積約46萬方呎。

新鴻基地產年度業績摘要 未來10個月新地可推售項目 新地年內股價走勢