券商點股：AI手機惹憧憬利好設備股

外媒引述消息，蘋果公司（Apple Inc.）要求供應商預備部件以滿足生產8,800萬至9,000萬部iPhone 16智能手機，較去年初步訂單預算的約8,000萬部增長最少一成。另外，Apple預備銷售首款具備人工智能（AI）功能Apple Intelligence的iPhone將於9月發布會登場，以上消息料利好Apple供應鏈股份表現。

瑞聲盈利前景樂觀 事實上，手機設備企業發布的中期業績普遍勝預期，驅動板塊估值向上。上半年盈利表現突出，主要反映手機零部件行業經過過去幾年去庫存周期，進入回補庫存階段，品牌訂單需求復甦，出貨量重拾增長，並正逐步重回規格升級。行業競爭環境回穩，產能使用率回升，平均售價改善，帶動毛利率向上。同時，AI的加快應用料可刺激換機需求。

除上半年業績增長強勁外，公司對於今年下半年及未來3年的展望趨向正面，均令市場驚喜，相繼調高其盈利預測。瑞聲受惠於手機客戶於中高端市場加快升級，AI手機及可摺疊手機的零部件技術要求提升，另新收購的汽車聲學產品供應商將進一步貢獻收入及盈利，料可再展開新一輪盈利上升周期，推動估值重估，目標價39元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）