股市估市：新興亞洲股市勢掀吸資潮

早前美股表現符合預期，標普500指數內子行業有廣泛好轉迹象，11個子行業中在上周有8個上升並跑贏大市。年初至上周，不包括「科技七雄」的其餘493隻標指成分股，貢獻標指今年18.4%升幅近10百分點，比例為2023年12月以來最高，佐證今年一直強調股市廣泛好轉預測。

上周提及明年有機會跑贏大市的美國銀行股，過去一周表現強勢，單周升近2.9%，而年初至今亦跑贏大市，美股當中仍不乏各種追落後機會。

過去兩周集中分享美股及半導體行業機會，除美國外，傳統上新興亞洲市場亦受惠於美國在未有衰退下的減息周期，MSCI日本指數在1995年及1998年美國首次減息後的12個月分別升近30%及40%，而MSCI新興亞洲（中國除外）同期亦分別升近5%及111%。環球需求增長穩定和更充足的美元流動性，將推動新興亞洲股市，並吸引債券和股票投資者資金流入。

亞企盈利增長穩健 亞洲企業每股盈利增長穩健，亦支持區內股市今年做好。台股今年至上周升近24%，其未來12個月的每股盈利增長預測約22%；日股未來12個月的每股盈利增長預測亦被上調至近15%，與今年股市升幅接近。南韓未來12個月的每股盈利增長預測最高，達33%，但股市今年受累重工業需求弱而較落後。

雖然中國經濟及中美貿易議題仍有不確定性，但若美國減息將增加投資亞洲意欲，投資者或偏好盈利增長及內需強勁的亞洲股市，如台灣、日本、南韓，以及印度。

日股最近公布的4至6月業績佐證一直強調由內需復甦帶動日股升市的趨勢，以內需為主的企業的淨利潤按年升17%，比以外需為主的企業約4%按年升幅高，兩者盈利好過預期比率相若（內需65%，外需67%），反映本土需求復甦良好，加上6月份實際工資增長為27個月來首次錄得正數，而個人消費和資本支出主導4至6月國內生產總值（GDP）錄得正增長，國內需求復甦迹象也應有利日股前景。

日商回購力度續擴 日股在股份回購方面亦繼續加大力度，7月至8月26日的回購總額達2.6萬億日圓，比過去7至9月的季度回購總額高。而4月至8月26日的回購總額已達9.9萬億日圓，非常接近2023財年回購總額創新高的全年規模約10.1萬億日圓，利好股東回報措施繼續支持日股前景。

台股中線上升動力亦強，預期2025年中台灣加權指數目標25,000點，潛在升幅約18%。台股整體盈利能力已在2024年第一季觸底，終端需求或在下半年復甦。目前台灣加權指數按一年遠期盈利為基礎的市盈率為16.4倍，比過往平均值略高，但相信伺服器和個人電腦的人工智能（AI）主導下，可令市場上調台灣加權指數估值，因AI主題的增長將是結構性。受惠圖像處理器（GPU）、AI加速器及伺服器等產業急速發展，台企在晶圓代工、先進封裝、集成電路（IC）設計服務，尤其在原始設計製造（ODM）及電子設備代工服務（EMS）等半導體下游領域獲得大量市場份額，預計台股明年的盈利增長將較今年更強。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪