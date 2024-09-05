公居屋成交：彩蒲銀主盤已補價256萬沽

拍賣場上再錄居屋銀主盤成交，上水彩蒲苑同類單位於已補價自由市場僅以256萬元拍出，較銀行估價低約14.1%，成交呎價約7,574元。

忠誠拍賣昨日推拍上述項目的D座高層8室，實用面積約338方呎，開價220萬元，最終高出36萬元或約16.4%沽出。該單位個別銀行網上估值約298萬元，成交價低約42萬元。

居屋市場業主盤減價搶客。世紀21奇豐莊振耀指，沙田豐盛苑C座低層4室，實用面積約490方呎，三房間隔，自由市場叫價430萬元，放盤約3個月，以390萬元易手，呎價約7,959元。原業主2013年6月以342萬元購入，帳賺48萬元。

綠表客99萬購景林邨 未補價第二市場公屋成交價再跌穿「一球」。世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳景林邨景桃樓中層5室，實用面積約264方呎，一房間隔，上周才叫價120萬元放售，一口氣劈價21萬元，即獲綠表客以99萬元承接，呎價約3,750元。原業主於2001年9月僅以約10.5萬元購入上址。