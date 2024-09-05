二手跌價：新屯中移民盤呎售6951元 4年冧30%

新界細價屋苑樓價繼續回落，屯門新屯門中心三房單位減價至415萬元獲承接，呎價只有約6,951元，較同類型單位4年前價位急跌逾30%。

置安居黃偉炘表示，上述單位為2座中層H室，實用面積約597方呎，原業主移民賣樓，叫價450萬元放售，減價35萬元沽出。資料顯示，對下一層同室單位於2020年成交價達607萬元。

個別屋苑樓價跌勢轉急。中原蔡天賜指，粉嶺碧湖花園2座中層F室，實用面積約400方呎，叫價約405萬元，議價後以370萬元易手，呎價約9,250元。據了解，單位上月曾以385萬元售出，其後交易取消，一個月賣平15萬元或近4%。

第一城揸9年損手 沙田第一城再錄損手成交。世紀21奇豐吳元利稱，該盤16座高層C室，實用面積約327方呎，放盤一星期，累減35萬元，以425萬元沽，呎價約12,997元，持貨約9年帳蝕20萬元。

該行黎健峯表示，馬鞍山泓碧1座高層G室，實用面積約315方呎，減價至527萬元成交，呎價約16,730元，逾5年帳面貶值約8%。祥益袁思賢指，屯門城‧點低層L室一房戶售368萬元，呎價約11,500元，較2017年一手價低59.4萬元。

專才買「蝕本貨」。美聯何振榮稱，荃灣海之戀8座高層C室，實用面積約391方呎，獲該類買家以710萬元承接，呎價約18,159元，樓價約3年蒸發約15.5%。

市區半新盤蝕幅更明顯。資料顯示，紅磡環海‧東岸1B座頂層戶，以570萬元登記轉手，呎價約15,702元，約5年貶值約34%。西營盤翰林峰5座高層兩房戶，市傳成交價1,308萬元，約6年跌價逾510萬元。