海璇II三房賣近四千萬 累套3.9億
樓市前景難料，未礙部分豪客入市決定。新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，自上周起招標開售，9日內售出9伙，總成交金額逾3.9億元。
昨日最新錄得第3座9樓B室三房戶，實用面積1,155方呎，連一個車位以3,903.9萬元沽，呎價33,800元。
同系的屯門御半山貨尾續錄承接，招標售出1B座26樓A室，屬兩房連儲物室單位，成交價853.42萬元，呎價約18,235元，買家另可享回贈及優惠可達32%。
林海山城特色戶售4620萬
市區盤方面，信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，以1,388.01萬元售出2座26樓E室兩房戶，呎價約26,438元。
緹外4431呎大宅周日招標
此外，嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外，推出第3座地下B室花園單位於周日起招標發售。上述單位實用面積4,431方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，外連2,130方呎花園，包括一個車位，將於周日及下周一上午10時至下午1時以招標形式發售。
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