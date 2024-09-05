海璇II三房賣近四千萬 累套3.9億

昨日最新錄得第3座9樓B室三房戶，實用面積1,155方呎，連一個車位以3,903.9萬元沽，呎價33,800元。

同系的屯門御半山貨尾續錄承接，招標售出1B座26樓A室，屬兩房連儲物室單位，成交價853.42萬元，呎價約18,235元，買家另可享回贈及優惠可達32%。