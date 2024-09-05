啟德新盤勢爆激戰

維港‧雙鑽呎價1.84萬 維港‧雙鑽全盤提供702伙，首張價單佔兩成單位，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積247至493方呎，一房單位佔首批逾五成。價單提供兩種付款計劃，採用90天現金優惠付款計劃，可享最高10%折扣，折實價403.3萬至1,024.6萬元，折實呎價16,328元起，折實平均呎價約18,456元。

中國海外地產董事總經理游偉光稱，項目定價主要參考啟德跑道區面向維港，以及啟德城中心面對體育園的相關項目。維港‧雙鑽單位可享體育園及維港海岸景，與目前區內已開售的項目無法直接比較。

價單所見，首批單位均於第1A座及第1B座，部分單位望及毗鄰樓盤。售價及呎價最低為1B座2樓E室，實用面積247方呎。全數18個開放式單位折實價屬「4字頭」。以呎價計，有15伙折實呎價為1.7萬元以下，為2至8樓的較低層戶。價單另提供建築期付款計劃，可享8%折扣。

資料顯示，同區對上推出的柏蔚森I，於今年7月初推出首批60伙，當時折實平均呎價約17,188元，上述項目高出約7%。中原亞太區副主席陳永傑表示，是次開價屬市價推盤，門檻低可吸上車客。美聯住宅部行政總裁布少明料，項目落成後呎租可達60元水平，租金回報料逾3.5厘。項目已獲批入伙紙，現樓示範單位即日起對外開放以供參觀。

同區樓盤攻勢持續，增加優惠吸客。柏蔚森III日前加推價單4號，提供30伙，折實平均呎價約19,672元，將聯同其他推出的單位安排於周六發售。新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣指，加推單位包括15伙一房戶、10伙兩房戶及5伙三房戶，均屬樓王單位。最新推出中秋限時禮遇，由9月7日至10月6日期間買入單位，最高可享2.8萬元售價折扣。

承豐道19號或今命名 遠東發展地產總裁方文昌指，上述加推的部分單位售價上調約1%。該公司營業及市務總經理陳富強稱，周六將發售單位計及中秋限時禮遇後，折實價459.8萬至1,499萬元，折實呎價16,508至22,508元。該盤昨最新售出5座16樓C室三房戶，成交價1,158.8萬元，呎價約20,693元。