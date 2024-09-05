簡訊一覽
●港鐵(00066)表示，就有關稅務上訴委員會於8月6日否決公司2011/2012至2017/2018課稅年度的每年定額付款及每年非定額付款作稅務扣除，並決定就每年定額付款及每年非定額付款的相關利得稅評稅/補加評稅不可作稅扣除一事，昨日公司已就此向高等法院原訟法庭申請上訴許可。
●南順（香港）(00411)截至今年6月底止年度純利兩億元，按年升1.35倍，每股盈利0.85元；派息0.27元。
●周大福(01929)宣布，委任范嘉碧（Gabriela Ferreira）為國際業務總經理，此前其為法國LVMH旗下時裝品牌羅意威（Loewe）的東南亞和大洋洲總經理。
●信利國際(00732)公布，8月之綜合營業淨額約為15.45億元，按年升17.49%；首8個月之累計綜合營業淨額為116.48億元，按年升18.67%。
●外媒引述消息指，招商基金在6月通知共約60名投資組合經理和高管，要求退還過去5年超出今年規定的300萬元人民幣上限的薪酬，以配合政府促進經濟平等的舉措，但目前尚不清楚是否可向前員工追討超額薪酬。
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