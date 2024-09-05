攜程：中秋假期內地機票價跌25％

另一內地旅遊預訂公司─飛豬指出，今年中秋以中短距離遊為主，前往省內城市和跨省鄰近城市的「微度假」備受歡迎。截至昨日的近一周內地酒店、租車、門票等預訂量較2019年同期均錄得雙位數以上增長。

火車票多人搶 部分售罄 機票減價，但火車票多人搶。內地中秋假期最後一天的車票昨天開售不久，部分班次經已售罄。以短途旅遊為主，並以江浙滬、廣深、成渝兩小時高鐵圈旅客流動顯得最頻繁。熱門短程路線包括重慶至成都、北京至天津、廣州至深圳、上海至蘇杭等。

此外，國產遊戲《黑神話：悟空》近期大熱，遊戲內的重要取景地山西大同和朔州也將在中秋迎來客流高峰。9月17日出發南京至太原的部分熱門車次已售罄，相關酒店預訂熱度亦增長顯著。