攜程：中秋假期內地機票價跌25％
還有兩周又到中秋節，內地打工仔可享9月14至17日的長周末假期。旅遊預訂網站攜程集團(09961)發布數據顯示，境內機票單程含稅均價約770元人民幣，相比去年中秋下降約25%。公司認為與剛剛過去的暑期相比，今年中秋旅遊性價比較高。不過，分析指出，有別於去年中秋、十一長假期8天連休，今年中秋假期縮減，機票需求和價格下降亦屬正常。攜程股價昨日逆市漲1.24%至373.6元。
另一內地旅遊預訂公司─飛豬指出，今年中秋以中短距離遊為主，前往省內城市和跨省鄰近城市的「微度假」備受歡迎。截至昨日的近一周內地酒店、租車、門票等預訂量較2019年同期均錄得雙位數以上增長。
火車票多人搶 部分售罄
機票減價，但火車票多人搶。內地中秋假期最後一天的車票昨天開售不久，部分班次經已售罄。以短途旅遊為主，並以江浙滬、廣深、成渝兩小時高鐵圈旅客流動顯得最頻繁。熱門短程路線包括重慶至成都、北京至天津、廣州至深圳、上海至蘇杭等。
此外，國產遊戲《黑神話：悟空》近期大熱，遊戲內的重要取景地山西大同和朔州也將在中秋迎來客流高峰。9月17日出發南京至太原的部分熱門車次已售罄，相關酒店預訂熱度亦增長顯著。
中銀國際下調中免盈測
內地遊熱度增，但整體消費仍然疲弱。中銀國際發表報告指出，主打旅遊零售業務的中國中免(01880)第二季盈利仍低過該行預期，反映其海南免稅店的經營去槓桿影響，預期該企的盈利疲弱情況或維持一段時間，故將其2024至2026年每股盈利預測分別下調13%、12%及8%，但維持「買入」評級，目標價削11.76%至60元。該股昨日跌2.07%，收報42.5元。
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