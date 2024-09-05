三星中國銷售部門傳裁員8%

三星電子據報擬裁減中國銷售部門員工約130人，約佔1,600名員工約8.1%，另明年或再削減約30%員工。

南韓媒體引述消息指，三星已通知員工有重組計劃，並已開始接受離職申請；又提到三星電視機和智能手機在中國銷售低迷，加上中國企業的高端產品質素正追趕三星，三星於內地的銷售疲弱，其智能手機在當地市佔率僅約1%，可見其未能在來自中國同業的激烈競爭下殺出重圍。在某些方面，三星愈來愈感受到危機，擔憂會步上LG電子後塵，故着手「瘦身」求存。

鴻海評估歐設封裝測試廠 報道引述三星電子中國公司回應指，是次舉動是為了提升公司的組織效率及市場競爭力，公司將進行必要的業務調整和人員優化；通過裁減一部分重複性高的工作及崗位，以確保公司的資源能得到更好的配置，提升組織效率。

另方面，台灣媒體報道，鴻海董事長劉揚偉透露，正評估在歐洲設立半導體封裝測試廠，並處於持續商談階段，而在山東的先進封裝廠主要布局小晶片（chiplet）封裝，進展不錯。

在晶片設計方面，劉透露鴻海旗下虹晶科技的晶片設計服務，已經進入5納米階段，有不錯進展；集團除了強化車用電子外，也規劃布局衞星應用晶片。他又表示，集團以及鴻海研究院等單位，持續研發矽光子（SiPh）本身及共同封裝光學元件CPO（Co-Packaged Optics）技術。此外，鴻海持續布局氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）以及矽基氮化鎵（GaN on Si）等領域發展。