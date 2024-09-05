物價息口高礙消費 澳洲次季GDP僅增1%

澳洲今年第二季國內生產總值（GDP）按年增長1%，大致符合市場預期，但較首季的按年增長1.1%略有放緩。當地統計局表示，如以2023至2024財政年度作綜合考慮，澳洲經濟增長1.5%，撇除疫情影響的特殊情況令2019至2020年度GDP收縮0.3%不計，上年度經濟增長是自1991至1992年度以來最差。

分析認為，今年第二季經濟表現低於第一季，主要因為當地物價和利率高企，窒礙國民消費所致。統計局數據指出，第二季澳洲居民支出跌0.2%；整體投資跌0.1%，僅靠政府開支升1.4%來支撐。另外，近年澳洲移民人數增加，撇除人口上升影響的人均GDP在第二季雖然按年升1.5%，但按季跌0.4%，並且是連續第6個季度下跌。

IFM Investors首席經濟師Alex Joiner表示，澳洲經濟增長乏力，是高利率遏抑通脹的代價。澳洲最新7月通脹為3.5%，由於澳洲央行很有機會在今年餘下時間維持利率於4.35厘高位不變，因此下半年經濟增長可能會令人失望。

工業指數連續28月收縮 另外，澳洲工業集團（Ai Group）公布，澳洲8月工業產業指數降2.9點至負23.5，意味連續28個月陷收縮。當中建築業指數跌14.9點至負38.1，是自2023年中以來一直趨勢向下；機械設備指數亦大幅下滑至負16，反映訂單數字低落，以及上述兩個行業持續面對成本壓力。

事實上，澳洲維多利亞省的一間名為Grandeur Homes小型建築商日前申請破產，預料有108戶要建屋的家庭受到影響。該公司7月中時已傳有經濟問題，但遭公司否認。事件反映高利率之下，中小企周轉能力出現問題。

服務業則稍好，澳洲8月服務業採購經理指數（PMI）由初值52.2向上修訂至終值52.5，也高於7月的50.4，並連續7個月呈擴張趨勢。

新西蘭商品價按月轉升 其鄰國新西蘭ANZ商品價格指數由7月跌1.7%，轉為8月升2.1%；按年升幅擴至14%，前值為升8.4%，主要因為肉類及牛奶價格強勁上升的影響。

上述兩國貨幣匯價昨日企穩，紐元兌美元曾升0.09%，報0.6189；澳元兌美元升約0.1%，報0.6715。