油價插水年內新低

憂利比亞恢復供應 靠OPEC+減產救價 市場憂慮利比亞石油供應重返市場，加上全球經濟前景未明，國際油價近日顯著急挫且創年內新低！其中，紐約期油周三再跌逾1%，每桶曾見69.27美元的逾8個月低位；布蘭特期油更重返去年6月之後低位，昨日曾見72.7美元一桶，日內跌1.5%。分析認為，原油市場若然要「救價」，還看石油輸出國組織及盟國（OPEC+）10月起會否轉軚減產，但總括而言，在美國大選、經濟衰退等不確定因素充斥之下，任何提振作用都只屬短暫刺激。

利比亞的石油產量之所以能夠恢復，緣於當地政治動盪出現紓緩。事關上月底被罷免兼正值流亡的央行行長卡比爾（Sadiq Al-Kabir），日前在土耳其接受外媒訪問提及，有強烈迹象顯示當地各政治派別正接近達成恢復石油生產的協議。

眾所周知，利比亞在「狂人領袖」卡達菲被殺後內亂持續，政治形勢「媲美」春秋戰國般四分五裂，當地各政治派系均試圖爭奪央行及石油收入控制權這個大寶藏，上月底控制西部的利比亞總統委員會單方面宣布更換央行行長，就惹來利比亞東部政府不滿，並隨後宣布關閉其控制的所有油田和港口，暫停當地石油生產和出口。

數據顯示，利比亞在8月26日發布石油停產令前，日產量約為100萬桶，其中大部分來自東部地區，在停產令期間，當地石油日產量驟降至約45萬桶。

高盛：AI未來10年損油價 與此同時，有外媒就8月石油輸出國組織（OPEC）原油產量作出調查，指OPEC產量降至今年1月以來最低，日產量為2,636萬桶，較7月份減少34萬桶，其中利比亞上月日均減少29萬桶。雖然數字眾說紛紜，不過共通點不約而同都是「利比亞減產」。

至於利比亞原油供應有望重返市場，有分析認為，OPEC+若果要「捍衞油價」，就要扭轉其計劃在10月將每日原油產量增加18萬桶的決定，但觀乎中美兩國近期製造業數據表現疲軟，所以估計任何刺激行動效果只屬徒然。

另邊廂，投行高盛最新提及，隨着人工智能（AI）發展成熟降低了成本，此項因素將於未來10年持續損害油價，可見今時今日「石油經濟」的光環經已失色，AI崛起之下各大行業只會輪流出現洗牌潮。

該行發表報告指，AI對石油需求的提振作用較電力和天然氣低，由於AI會改善物流和資源分配，達至降低成本的效用。假設早期採用AI的公司實現到25%的生產力提升，新頁岩油井的成本因使用AI或降低約30%。至於美國頁岩油的回收率則提升10至20%，間接令石油儲量增加8至20%，並且令油價下降，繼而影響OPEC+等油組國收入。

布蘭特期油走勢