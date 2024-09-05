比亞迪：未有延遲墨西哥建廠計劃

比亞迪美洲業務負責人兼執行副總裁李柯在聲明提到，墨西哥工廠所生產的汽車將在當地銷售，而非出口至美國或其他地方。回顧公司今年2月宣布將在墨西哥設廠，料汽車年產能15萬輛。早前李柯在接受外媒訪問時又稱，冀未來於海外市場佔總銷量近一半。

華智能網聯車發布3標準 至於內地車企在海外市場方面採取「留一手」態度之際，內地本土發展電動車的政策仍接二連三出台。昨日工信部公布3項智能網聯汽車強制性國家標準，包括《汽車整車信息安全技術要求》、《汽車軟件升級通用技術要求》及《智能網聯汽車自動駕駛資料記錄系統》，將於2026年1月1日起實施。

相關標準規定了汽車訊息安全管理體系的要求，以及外部連接安全、通訊安全、軟件升級安全，同時規定數據存儲與讀取、訊息安全等內容。另內媒報道，德國汽車巨頭平治（內地稱奔馳）計劃與中國合作夥伴共同在華投資逾140億元人民幣，以進一步豐富乘用車和輕型商務車本地化產品陣容。