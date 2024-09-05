碧瑤綠色看好回收需求續增

望年內確認13億未完成合約 他指，政府仍以2035年「零廢堆填」為目標，預計未來3年塑膠、玻璃及廚餘回收量可增長約兩至3倍。

截至今年6月底止，該公司手頭未完成合約額45.98億元。財務總監陳百恆預期，當中13.01億元會於今年底前確認，而20.21億元及12.75億元分別在2025年及2026年或之後確認，為公司未來收入增長步伐提供較高可預見性。

今年上半年毛利率按年下跌0.3個百分點至7.5%。陳氏解釋，受到清潔分部勞動力成本上升的影響，但屬短期，預期未來清潔業務人工成本會恢復至每年按年增長約3%的較正常水平。

主席吳永康表示，未來會積極及審慎地尋找在香港及海外的併購及業務擴張機會，包括大灣區，同時會橫向發展更多具協同效應的新業務。