內地傳分兩次減存量房貸息共0.8厘
為減緩對內銀利潤的擠壓影響，消息指中國正考慮分兩步降低存量按揭貸款利率，首次下調可能就是未來數周內，第二次或有待明年初生效，共計下調約0.8厘，稍高於市場普遍預期水平。同時，當局擬加快存量按揭合資格轉按的時間表。部分國有內銀股昨日止跌轉升，建設銀行(00939)結束連挫5日走勢，昨收升0.55%，報5.41元。
外媒引述消息稱，金融監管機構已提議在全國範圍下調存量按息。作為監管層正斟酌的一部分，允許跨行轉按方案可能對首套和第二套房均適用。該提案尚未作最終確定，仍有待中央領導層批准。
富力附屬資產被委任接管人
據中金測算，以100萬元（人民幣‧下同）按揭貸款、等額本息還款計算，估算存量按息下調一厘，可降低借款人月供金額約600元。考慮到本輪存量按息調整的空間可能大過去年，內銀負債的調整幅度應至少為15點子。若透過類似減存息方式降低銀行負債成本的調整到位，則料相關影響為中性。
為增加樓市買家信心，深圳市規劃和自然資源局發布當地國有建設用地使用權的出讓公告，擬以掛牌方式出讓寶安區一幅住宅用地，掛牌起始價66.65億元。
不過，持續賣產套現的房企附屬資產仍被委任接管人。富力地產(02777)全資子企兆晞、富力香港及御逸各自收到由Serica Agency Limited作為擔保代理人的通知，包括就融資協議為擔保代理人設立擔保的資產，委任共同及個別接管人。兆晞持有富力地產一家全資附屬全部股權，該企在內地間接持有68間酒店及一幢寫字樓。
另外，內媒指，中國恒大(03333)旗下恒大地產日前新增7條被執行人訊息，涉資約14.7億元。恒大地產現存約710條被執行人訊息，被執行總金額逾781億元。
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