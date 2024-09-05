內地傳分兩次減存量房貸息共0.8厘

外媒引述消息稱，金融監管機構已提議在全國範圍下調存量按息。作為監管層正斟酌的一部分，允許跨行轉按方案可能對首套和第二套房均適用。該提案尚未作最終確定，仍有待中央領導層批准。

富力附屬資產被委任接管人 據中金測算，以100萬元（人民幣‧下同）按揭貸款、等額本息還款計算，估算存量按息下調一厘，可降低借款人月供金額約600元。考慮到本輪存量按息調整的空間可能大過去年，內銀負債的調整幅度應至少為15點子。若透過類似減存息方式降低銀行負債成本的調整到位，則料相關影響為中性。

為增加樓市買家信心，深圳市規劃和自然資源局發布當地國有建設用地使用權的出讓公告，擬以掛牌方式出讓寶安區一幅住宅用地，掛牌起始價66.65億元。