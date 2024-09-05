港新貸放緩 虛銀宗數佔比升

信貸資料服務機構環聯發表2024年第二季《信貸行業分析報告》顯示，除循環貸款外，所有信貸產品的新增貸款均有所放緩。然而，受惠於暑假期間外遊消費，現有信貸產品的應繳款項結欠於本季均見增長，該上升趨勢與港人外遊數據一致。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，第二季本港信貸市場同時出現增長及審慎因素，主要由於金融機構為管理風險而大多聚焦於信貸級別較佳的消費者，同時消費者保持負責任的借貸習慣。

今年第一季的新增信用卡宗數微升0.6%；儘管新增信用卡宗數的按年增長不高，但鑑於去年同期正值疫情後香港重新全面通關，新增貸款宗數呈指數級增長，因此本年度輕微增長已顯示信用卡使用率，即使需求下降亦維持穩定。

眾安成首間單月轉賺虛銀 不過，今年首季的新增貸款宗數及其平均額度分別下跌4.9%及2%。值得注意的是，次級風險級別的消費者佔整體新增私人貸款比例，在各類金融機構中均大幅下降：在傳統銀行中從7%跌至4%，財務公司中由47%跌至45%，虛擬銀行中由13%跌至8%。這顯示金融機構愈來愈不願意向高風險消費者提供信貸。

第一季虛擬銀行所佔的新增貸款宗數按年大幅增長，由去年的49%升至69%，顯示虛銀正迅速獲得傳統銀行及財務公司的市場份額，或與虛銀能提供更便捷和普及化的服務。

講到虛銀，眾安銀行（ZA Bank）宣布，成香港首間實現單月扭虧為盈的虛銀。該行擁逾80萬位客戶，佔香港可使用銀行人口的13%；Z世代滲透率達25%。

該行行政總裁姚文松表示，集團用了4年時間實現單月轉虧為盈，證明香港虛銀業務模式的強大和可持續性，勝於全球同行6年或以上達到收支平衡的時間。ZA Bank上半年淨收入2.55億元，按年增46%，淨息差由去年同期的1.87%擴闊至2.21%。