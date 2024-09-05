華復甦乏力 GDP預測遭降

上月中小服務業PMI年內次低 中國財新服務業採購經理指數（PMI）在8月再回落，錄51.6的年內次低水平，顯示服務業擴張步伐放緩，特別是就業再陷收縮，與製造業企業的利潤壓力雙雙加大。繼高盛及和摩根大通之後，美銀亦調低今年內地國內生產總值（GDP）增速預測，由此前估升5%調低至升4.8%，坦言近月內地經濟增長勢頭已失去動力。

企業用工規模減削弱就業 儘管8月財新中國服務業活動和新訂單分項指數連續第20個月增長，但增速均較7月放緩。受訪企業指，海外客戶興趣回升，帶動服務業包括旅遊業外需，支撐出口業務量增長。可惜積壓業務量重現上升問題，因服務業企業縮減用工規模，就業轉向收縮。

企業續指，出於削減成本的考慮而裁員。據稱，原料、用工及運輸成本皆升，平均投入成本漲勢加劇，升至去年6月後高位，反觀平均收費價格卻錄7個月來首次下跌，並錄2022年4月後新低。財新智庫高級經濟學家王喆指，服務行業競爭激烈，降價促銷為企業當務之急。

受服務業PMI拖累，8月財新中國綜合PMI持平在51.2的近10個月低位。王提醒，製造及服務兩大行業售價均出現不同程度的下降，企業獲利壓力進一步增加，未來幾個月穩經濟的挑戰較大。

美銀估未來兩年經濟增4.5% 由於內地財政和貨幣政策不如美銀預期般寬鬆，該行指，內地經濟增長不太可能很快出現復甦迹象，故調低今年經濟增長預測，並料未來兩年增速可能進一步放緩至4.5%，此前預期為4.7%。同時，該行認為，全球經濟存在下行風險，包括來自美國總統大選及地緣政治的風險，故亦削減全球今年經濟增長預測，料增3.1%，明年則增3.3%。

中國人民銀行踏入9月以來，已連日「收水」。昨僅開展7億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，規模創近一個月新低，本周首3日累計淨回籠1.21萬億元。同日由官方開出的人民幣中間價報7.1148兌每美元，兩連跌；人民幣在岸價下午4時30分收報7.1135，按日略升36點子，離岸價午後亦在7.1185左右，即每百港元兌約91.28。財政部方面，內媒指，地方政府債發行規模在8月已明顯加快，總額近1.2萬億元，涉293筆地方債，均創年內單月最高。

面對外圍多方貿易挑戰，內地外貿出口在下半年仍有望繼續發力。昨日廣州市商務局等3部門印發廣州市加快內外貿一體化發展若干措施，提到支持內貿企業拓展國際市場，支持有條件的國有大型商貿、物流企業「走出去」，建立國際行銷體系，並鼓勵符資格的內貿企業進行跨境電商、二手車出口等業務。

美銀對全球經濟增長最新預測