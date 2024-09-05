港營商環境差足4個月

8月投入成本通脹飆 產出價升 香港經濟不景氣未見底！8月份標普全球香港特區採購經理指數（PMI）經季節調整後，由7月的49.5降至49.4，自今年5月起一直處於50的盛衰分界線之下。雖然緊縮程度與先前3個月相若，整體仍算不太大，但也足以反映營商環境連續第4個月轉差，處於收縮區間及呈向下的兩大趨勢尚待扭轉。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，8月份PMI顯示香港營商環境依然相對低迷，但新訂單一連兩個月收窄跌幅，而旅遊業轉趨活躍，也利好出口業務突破連續10個月的跌勢，反映轉勢迹象已初步浮現。由於商業情緒、採購、就業水平全都在8月維持低迷，因此整體新訂單增長，成為景氣復甦的關鍵因素。

新增訂單減 製造業重災 潘續指，價格趨勢仍有待觀察。8月的投入成本通脹飆至長期平均值，促使產出價格的升幅擴大。既然調查資料顯示客戶消費已受壓，售價上調很可能損害近期的訂單需求。

報告顯示，由於新增訂單再度於8月減少，因此香港私營企業溫和地縮減業務活動。市道低迷、客戶節約開支等因素遏抑着訂單需求，當中以製造業承受的衝擊最為嚴重，惟整體而言，產出量和新增訂單跌勢已於8月轉慢。綜觀最近調查，則來自內地和海外地區的新業務均有增長，特別是外銷的出口訂單，更自去年11月錄得首個升幅。

雖然新訂單跌勢隨出口業務增長而放緩，但香港私營企業的商業情緒卻維持悲觀。業者表明憂慮競爭白熱化的影響，也擔心變幻莫測的經濟前景。

另一方面，香港私營企業由於產能壓力紓緩，因此並不急於填補離職空缺，就業水平連續第4個月下降。

價格方面，香港整體投入成本繼續飆升。投入成本通脹創6個月最高，與長期平均值一致。由於原材料價格上漲，造成採購價格由跌轉升，加上薪資增長，令整體投入成本向上。企業選擇向客戶轉嫁成本，導致產出售價呈5個月以來的最大漲幅，當中以製造商的加幅最為明顯。

首7月旅客飆 零售挫7.3% 在旅遊零售方面，即使疫情過去，香港這「購物天堂」至今好景尚未復來。數據顯示，港首7個月零售業總銷貨價值按年減少7.3%，同一期間訪港旅客人次卻反彈52.2%，即旺丁不旺財。

外媒引述萊坊亞太區研究主管李敏雯稱，內地中產階級旅客在港消費減少可歸因於經濟放緩，地產低迷、消費模式轉變、就業前景的挑戰及旅遊偏好變化，導致其更注重儲蓄。第一太平戴維斯亞太研究部主管Simon Smith亦坦言，香港零售市場的「黃金時代」已結束。

香港PMI指數持續疲弱