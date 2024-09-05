英偉達收美司法部傳票 市值日失兩萬億

美國上市的「AI股王」、無廠半導體公司英偉達（Nvidia）股價於周二急挫9.53%，市值單日蒸發2,789億美元（逾2.1萬億港元），創下美國上市公司以市值計有史以來最大單日下跌金額。有報道稱，美國司法部向包括英偉達在內的公司發出傳票，涉及反壟斷調查，成為股價下跌的導火線。

AI投資回報遭質疑 報道引述消息指出，美國司法部官員關注英偉達是否涉及壟斷市場，阻礙買家改用其他供應商產品，以及對不肯全數使用其AI晶片的買家施加報復。據悉這次調查由司法部三藩市的辦公室主導。

英偉達對此回應表示，其產品是靠實力取勝，客戶可以自由選擇合適的方案。該公司股價於周三早段曾下跌3.59%，其後倒升逾1%。

美股3大指數周三早段反彈，道指曾升173點，報41,110點；標指升12點，報5,541點；以科技股為主的納指升32點，報17,168點。另外，美國7月工廠訂單按月增長5%，勝市場預期。

貝萊德智庫（BII）投資組合策略師Carolina Martinez Arevalo指出，市場對人工智能（AI）的憧憬已逐漸轉變為擔心。她指出，雖然大量頂級科技公司及雲服務廠商大幅增加資本開支，用於建設耗費大量能源的數據中心，而最近一些研究質疑，僅靠AI帶來的收入能否證明如此龐大的投資能夠取得合理回報。

不過，BII整體仍看好AI的長遠潛力，又指近期投資者削減了科技股倉位，意味着重建持倉的空間。她認為，接下來有一些指標特別值得關注，包括頂級AI公司收入增長停滯的任何迹象、科技行業以外AI的使用率變化，以及美國經濟任何轉弱的信號，因為這將會壓抑大型科技公司的投資。

Dollar Tree少賺33% 其他企業消息方面，美國連鎖平價雜貨店Dollar Tree公布截至今年8月3日止季度業績，期內收入按年增長0.71%至73.72億美元，純利按年跌33.93%至1.32億美元。作為以「一美元」商品起家的連鎖店，該公司似乎未能夠受惠於消費降級的趨勢，上季的同店銷售按年僅增長0.7%，與收入增幅一致。其股價早段曾跌21.56%。