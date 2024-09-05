強積金連升4個月 年內人均賺1.85萬

8月環球金融市場大幅波動，惟打工仔強積金仍有收穫，且連續4個月錄得正回報。積金評級公布，8月強積金升約1.76%，投資收益相當於約218億元，以475萬名強積金成員計，人均獲利約4,600元。今年迄今強積金累計進帳7.6%，投資收益約有882億元，年內人均賺1.85萬元。

積金評級主席叢川普提及，美國增長前景、議息及即將來臨的美國大選等因素疊加的綜合作用，可能會擾亂市場秩序，所以多元化的投資策略尤其重要。不過，他補充，儘管如此，今年開局至今對強積金仍是有利居多，強積金也有望自2020年以來首次實現1,000億元的年度收益。

強積金總資產方面，積金評級估算，截至8月底止金額約有12,600億元，再創歷史新高，意味人均帳戶結餘約265,700元，是自2021年6月以來最高。

日股美股基金首8月標青 上月所有資產類別均錄正回報，其中以康健護理基金為主的其他股票基金位居榜首，錄5.2%的升幅；另香港及中國股票基金，以及歐洲股票基金亦各升2.39%及2.37%，打入上月升幅首3甲。

首8個月計，日本股票基金表現冠絕一眾基金，升18.91%。美國股票基金年初至今回報率亦達17.45%，表現緊隨日本股票基金之後。排第3的是其他股票基金，年內進帳15.64%。

強積金顧問公司GUM的策略及投資分析師雲天輝指，由於美國總統大選帶來的不確定性，投資者可考慮將風險分散到其他地區的股票基金或債券基金，較進取的投資者可適量配置於歐洲和亞洲地區股票資產。此外，雖然減息周期可能會降低「強積金保守基金」的回報，但這類基金對低風險成員仍然是一個合理的選擇。

8月升幅首5大強積金基金