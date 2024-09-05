中銀香港傳重啟按揭現金回贈

翻查資料，4大銀行在數月前全線取消現金回贈，仍有部分較為積極的中小銀行維持小量回贈。中銀香港發言人稱，樓宇按揭是該行的核心業務，會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素，而訂立按揭服務條件。

中小型銀行料跟隨 星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，隨着美國即將進入減息周期，樓市前景有望回暖，加上銀行在年度末前為了衝業績也促使它們加大力度吸引客戶。此外，中小型銀行也可能會陸續跟隨，預計它們可能會相應提高現金回贈，以在競爭中保持優勢。

中原按揭董事總經理王美鳳指，金管局上月聯同銀行公開表明：若文件齊可於兩星期內向按揭申請人提供審批結果，從銀行最近增加回贈、重推按揭預批、提出兩星期審批指標、審批取態如常，反映銀行樓按取態已復常並漸趨積極，相信當美國在9月展開減息步伐、第四季至明年息率有望逐步回落下，銀行樓按積極性更會進一步增加，有利強化買家入市信心。