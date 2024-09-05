恒指3日累挫531點 券商仍齊撐港股前景

港股未止血，恒生指數昨日收挫194點，失守20天及50天線，9月開局連續3日下跌，累失531點或2.95%。不過，滙豐研究仍看好中國股票市場前景，並列出10個可能為市場重新注入活力因素。建銀國際亦指出，整體港股中期業績表現略超預期，加上美國聯儲局將進入減息周期，為港股升市提供有利的條件。

恒指昨日低開176點，其後愈跌愈有，一度挫318點，低見17,333點，但低位有支持，跌幅收窄至120點，高見17,531點，最終收市報17,457點。國企指數跌69點或1.12%，收報6,133點；科技指數跌13點或0.39%，收報3,482點。

滙豐研究指出，內地房地產市場潛在復甦；刺激內需措施支持下消費開支可望復甦；電動汽車、房地產、國際網上旅行社（OTA）平台、醫療等行業整合所帶來的增長空間；企業盈利今年度或增長20%的潛力；以及中央指導下企業增加派息及回購等，預期整體股東現金回報比率可超過5%，亦能為市場帶來一定支持作用。

該行憧憬中國資本市場制度趨向更完善，新股流程及資訊披露準則應可改善；居民存款水平亦創新高；全國社保基金等養老基金坐擁大量現金；美國債券收益率下降，相對利好H股特別是互聯網公司；預期資金流向可能隨着區內其他地區的投資主題減弱而轉向。

另一方面，國指及科技成分股變動原定下周一生效，惟颱風「摩羯」殺到，恒生指數公司指，若周五全天休市，9月指數調整將順延一個交易日至下周一收市後實施，而相應地，指數調整結果將於周二生效。

恒指近月受壓