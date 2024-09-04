二手交投：鯉景灣移民貨傳5年輸30%

移民業主要錢唔要貨，劈價至低價或蝕讓賣樓，西灣河鯉景灣連錄同類成交，兩房戶市傳以655萬元轉售，約5年樓價帳面貶值約30%。

市場消息透露，上述為逸華閣低層單位，實用面積約574方呎，原業主已移民，市傳剛以每方呎價約11,411元沽出，較銀行估價低逾7%。原業主於2019年購入單位，帳面跌價285萬元。同屋苑觀景閣高層戶，原業主已移民，減價131萬元，以705萬元售出，呎價約13,153元。

形薈料售778萬貶34% 港島東屋苑近期頻錄損手。美聯施志剛表示，鰂魚涌南豐新邨10座高層F室兩房戶，實用面積約391呎，上車客以488萬元購入，呎價約12,481元，逾5年半帳面蝕約180萬元，單位貶值約27%。

半新盤蝕幅更嚴重。消息稱，筲箕灣形薈2座極高層戶，實用面積約433方呎，市傳以778萬元沽出，呎價約17,968元，約5年帳面跌價逾410萬元，挫幅約34.7%，幅度料為項目最大。

祥益黃文樂稱，屯門御半山II的2A座中層C室一房戶，實用面積約386方呎，區內客以430萬元購入自住，呎價約11,140元，原業主於2019年以約601萬元一手購入，帳面虧蝕171萬元。

藍籌屋苑蝕賣吸客。中原蔡華航表示，東涌映灣園11座中層C室，實用面積約563方呎，原業主於2020年7月以678萬元買入自住，今年7月叫價600萬元，兩度主動降價，投資客以558萬元購入，呎價約9,911元，約4年帳蝕120萬元，貶值近18%。