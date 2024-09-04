居屋買賣：康山三房已補價700萬轉讓
成交價曾逾千萬元的鰂魚涌居屋康山花園三房單位，有同類單位於已補價自由市場劈價至700萬元轉手，不足7年帳面貶值130萬元。
利嘉閣吳玉蘭表，上址為6座中層B室，實用面積約592方呎，叫價800萬元，累減100萬元獲區內租客購入，呎價約11,824元。原業主2017年10月以約830萬元買入，帳面跌價約15.7%。
慈愛苑降價兩成易手
未補價第二市場連環劈價。富誠地產周永鋒指，慈雲山居屋慈愛苑1期A座中低層5室兩房戶，實用面積約401方呎，2022年4月叫價360萬元，一直未有減價，撤辣後樓市再轉靜，終劈至288萬元沽，呎價約7,182元，減幅約20%。
世紀21奇豐莊振耀稱，大圍居屋雲疊花園3座中層M室，放盤約半年，累減約12%，以308萬元未補價易手，呎價約6,390元。
新居屋二手盤錄高價承接。萬方地產葉搏麟表示，火炭旭禾苑高層10室，放盤約11個月，累減30萬元，第二市場做價450萬元，呎價約11,450元創項目新高。
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