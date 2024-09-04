商用放盤：西營盤全幢酒店意向價6億 降四成

高力及萊坊昨承業主委託聯合代理出售上述西營盤項目，物業現時總建築面積約41,705方呎，樓高29層，於2019年完成翻新工程，共提供52個房間，擁維多利亞海港景致。業主原先以10億元叫價放售，現下調招標目標價，較之前低4億元。項目截標日期為今年10月23日。資料顯示，興勝創建於2018年以約7.3億元購入項目前身的服務式住宅，其後再斥資翻新為現址酒店。

另外，美聯旺舖事林偉文表示，獲業主委託代理出售旺角通菜街111至117號東寶大廈地下113號及115號，均連閣樓，總建築面積約4,121方呎，當中地下面積約2,260方呎，業主意向售價約1.03億元，呎價約2.5萬元。現時租客為茶餐廳，經營多年，若以叫價計，新買家可享約3.8厘租金回報。據悉，該物業由馬亞木家族持有，於2005年以約5,200萬元購入。資料顯示，上環德輔道西32至36號帝權商業大樓地庫、地下、閣樓及部分天台等，以約4,538萬元登記易手。