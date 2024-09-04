兩成大型屋苑呎價萬元有找 荃威最抵

二手樓價下跌至吸引水平，有地產代理報告指出，本港主要大型屋苑中，佔近兩成呎價低於一萬元，數量較撤辣前多近九成；料美國減息將帶動樓價否極泰來，全年樓價有機會「打和」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港樓價已連跌兩年，今年再跌近5%，創2003年沙士以來樓市最長跌浪。目前全港138個主要大型二手屋苑，呎價跌穿一萬元的已增至26個，比去年底僅11個多約1.3倍。當中，新界區佔24個，荃灣荃威花園最新呎價僅約7,367元，成全港呎價最低屋苑，該屋苑2021年呎價曾高見逾1.1萬元，現已回落逾三成。

另有8個屋苑呎價進一步跌穿9,000元水平，低見「8字頭」，包括天水圍嘉湖山莊、青衣美景花園、深井浪翠園、麗都花園、屯門新屯門中心、大興花園、香港黃金海岸及海翠花園。

香港樓市對上一次最長跌浪，出現於1998年至2002年，期間售價指數連跌5年，累瀉近六成。樓價暴跌，負資產個案攀升至逾10萬宗。

美減息在即 望樓價回升 相隔逾20年後，香港樓市面臨另一次危機，本港樓價已連跌兩年，而今年首7個月累跌約4.7%。現時負資產升至逾3萬宗，相當於2003年高峰期的三分之一。不過，陳表示，隨着美國9月開始減息，預料第4季樓價止跌回升，甚至追回今年失地。