元朗盤上樓書 預告短期開價

開放9個現樓單位參觀 該公司高級副總裁潘銳民表示，自上周公布項目資料後，市場反應熱烈，決定加快推盤步伐。該盤定價將會參考同區一手及二手單位。樓書所見，尚柏樓高12層，採單幢設計，單位全屬一房及兩房間隔，實用面積介乎265至494方呎。標準一房戶有87伙，佔全盤約78%，兩房戶有18伙，另有7伙特色戶，分別連平台，連天台或連花園。

項目的標準戶樓層每層提供10伙，發展商昨開放11樓的9個現樓單位以供參觀，當中4伙配合主題擺放家具。包括11樓H室，實用面積488方呎，兩房一套間隔，主題為綠野仙蹤，入門走廊的牆身以洞板飾面，配搭配件方便收納及置物，客飯廳擺放3座位梳化及餐桌，綴以動物掛畫及擺設，廚房採開放式設計，主人套房連套廁面積逾100方呎，設有轉角大窗，採光十足。

發展商昨率先開放兩個無改動示範單位及一個經改動示範單位，涵蓋一房及兩房間隔。其中，經改動示範單位附連家具，參照第1B座28樓H室搭建，實用面積493方呎，原則屬兩房間隔。室內採用輕奢風格設計，融入金屬元素於牆面飾條。客飯廳以長方形開則，布局分明，外連三合一露台。設計師特意將兩間睡房打通，使寢區形成開放式格局，提升空間感。

發展商同時開放上述戶型的無改動示範單位，單位樓層與樓層之間高度約3.15米。示範單位安排短期內正式對外開放。

游偉光（左二）表示，維港‧雙鑽單位選用國際品牌家電及設備。 經改動連家具示範單位參照第1B座28樓H室搭建，實用面積493方呎。 尚柏平面圖