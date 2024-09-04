簡訊一覽
●政府統計處公布，今年第二季香港進口貨物吞吐量按年上升2.9%，至4,580萬公噸，其中抵港港口貨物及離港港口貨物按年分別上升0.9%及6.5%；另次季港口處理344萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年下跌6.6%，其中載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌5.9%及9.3%；在載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌6.1%及5.8%。
●阿里巴巴(09988)旗下淘天有限公司，據報近日成立全資持股的杭州淘天數字科技，法定代表人為殷雋，註冊資本1,000萬元人民幣。
●東銀國際控股(00668)獲銀邦控股等一致行動人士提出私有化建議，每股現金價0.35元。受消息刺激，昨日東銀股價急漲，收報0.32元，升63.26%。
●虛擬銀行螞蟻銀行（Ant Bank）宣布，新增港幣及美元定存服務，最低可以一港元或一美元開立定期存款。若客戶存入3萬美元的定存新資金，並且將期限定為6個月，在同時符合新資金和達到3萬美元或以上存款的標準下，該筆存款享4.5厘的年利率，當中包括基本年利率4.1厘、0.2厘的新資金額外加息，和0.2厘的指定金額存款額外加息。
●宜明昂科(01541)宣布，其H股全流通申請獲聯交所授出上市批准。有11名股東持有的共約1.2億股的非上市股份將參與轉換。緊接轉換完成後，公司H股的佔比將從原來的61.08%升至93.28%。
●法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering）旗下品牌巴黎世家（Balenciaga）進駐內地電商平台京東集團(09618)，開設官方旗艦店。據了解，巴黎世家將參與京東的各大促銷活動，包括今年秋季和11月的大型購物優惠活動。
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