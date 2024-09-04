●政府統計處公布，今年第二季香港進口貨物吞吐量按年上升2.9%，至4,580萬公噸，其中抵港港口貨物及離港港口貨物按年分別上升0.9%及6.5%；另次季港口處理344萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年下跌6.6%，其中載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌5.9%及9.3%；在載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌6.1%及5.8%。

●虛擬銀行螞蟻銀行（Ant Bank）宣布，新增港幣及美元定存服務，最低可以一港元或一美元開立定期存款。若客戶存入3萬美元的定存新資金，並且將期限定為6個月，在同時符合新資金和達到3萬美元或以上存款的標準下，該筆存款享4.5厘的年利率，當中包括基本年利率4.1厘、0.2厘的新資金額外加息，和0.2厘的指定金額存款額外加息。