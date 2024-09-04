加密幣富翁急增

有報告顯示，全球擁有價值超過一億美元加密貨幣資產的人數比一年前增79%，達325人；擁有價值逾10億美元加密貨幣資產的人數增27%至28人。比特幣昨日曾報每枚58,862美元，以太幣報2,499美元。

持百萬美元比特幣多一倍 由投資移民諮詢公司Henley & Partners與全球財富情報公司New World Wealth聯合發布的《2024年加密貨幣財富報告》顯示，截至今年8月，全球加密貨幣百萬富翁（Millionaires，指擁有100萬美元）人數按年增長95%，達17.23萬人。其中，持有比特幣資產超過100萬美元的個人投資者數量增長103%至8.54萬人。

報告指出，目前加密貨幣資產的總市值達2.3萬億美元，按年增長89%，故持有加密貨幣的富豪身家亦水漲船高。加密貨幣資產超過一億美元的個人投資者數量按年增加79%至325人，億萬富翁（Billionaires，擁有10億美元或以上加密貨幣的個人投資者）增至28人，按年增6人，主要歸因於比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）成功推出且快速發展。自今年1月獲批准上市以來，比特幣相關ETF資產規模已突破500億美元，帶動機構投資者參與度大幅提升。

星洲應用稱冠 港居次 Henley & Partners同時公布「2024年加密貨幣採用指數」，評估各地對加密貨幣和區塊鏈應用情況，以及稅制和監管制度等因素。結果顯示，新加坡連續第二年奪冠，在滿分60分中獲45.7分；香港以42.1分位列第二，按年升兩位；阿聯酋以41.8分排名第三，按年相同。美國（41.7分）及英國（36.1分）分別排第4及第5位。