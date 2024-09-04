需求疲弱 高盛狠削銅價預測

曾判斷包括銅價等大宗商品市場正處長達10年超級周期的投行高盛最新表示，鑑於中國經濟復甦令人失望，將推遲銅價漲勢，故將明年銅價預測由每噸15,000美元下調至10,100美元，並將原先對今年底見每噸12,000美元的預測推遲至2025年後。事實上，目前倫敦期銅價格僅處每噸約9,040美元水平，與該行原先所定的年底目標存在頗大距離。

看好金價明年闖2700關 高盛最新預計，未來3個月銅價為每噸6,700美元，較此前的預測8,650美元低逾兩成，主要是全球能源危機可能持續到冬季，威脅經濟增長並削弱銅的需求。反之，黃金是對沖地緣政治及金融風險的首選理想工具，而美國聯儲局減息在即，以及歐央行持續買金，都為金價帶來支持。該行維持金價明年目標每安士2,700美元，並展開黃金長倉建議。同時，高盛將鋁價明年預測由原先每噸2,850美元降至2,540美元，對鐵礦石及鎳則維持悲觀看法。

正當現貨黃金價格處於每安士2,500美元水平上落之際，分析指，投資者應關注另一種黃金/貨幣交叉盤，以確定貴金屬的真實趨勢。事緣外媒引述MKS PAMP研究和金屬策略主管Nicky Shiels的研究報告指，其更加關注黃金對歐元的表現，因為其交易接近歷史高點，是「純黃金」需求的良好代表，因為其未受美元波動的直接影響。