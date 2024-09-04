專家籲日新政府減債

制訂目標 財政盈餘宜佔GDP逾10% 日本的未償債務是其國內生產總值（GDP）逾兩倍，位居發達國家的前列。適逢自民黨定於本月27日選出新總裁，慶應義塾大學教授兼財務省顧問小組成員土居丈朗呼籲新政府減債，方法是透過制訂新財政目標，揚言新首相不能對日本高企的債務負擔漠不關心。

為確保財政健康，他建議，財政盈餘與GDP之比，理想數字是提高至10%以上，這將有助降低公共債務的水平。根據內閣府預測，2025財年政府將可實現財政盈餘，金額或達8,000億日圓，相當於GDP的0.1%。雖然距離他所說的逾一成仍相距甚遠，但他表示，財政是只有內閣才能掌控的事情，預算制訂是權力的來源。即使公眾的注意力不在財政上，但對新首相來說，是一個不可避免的問題。

不過，當理想遇上現實，特別是政治，就往往會出現差距。已經宣布參加競選自民黨總裁的前經濟安全大臣小林隆之表明，「經濟優先於金融」。日本數位大臣河野太郎則強調財政紀律，稱以犧牲公共財政為代價的經濟增長不可持續。財務省早前已估計，如果利率繼續上升，2027財年政府債券的利息支出將達到15.3萬億日圓，比2024財年增加約60%。

Yen兌港元高見5.34算 至於日本利率何時上升，基金公司PIMCO（品浩）的日本債券投資組合經理覺知禎表示，儘管8月份地緣局勢和金融市場雙雙出現不穩定的情況，但日本央行貨幣政策正常化的方針並未改變，「下次加息將最早在明年1月」。現時日本超長期債券的遠期利率超過3厘，收益率曲線仍然很陡峭，加上日本央行減少購買日本國債，超長期債券的供需平衡正在惡化，故日本財務省也已開始考慮縮短日本國債發行期限。

股市方面，日經平均指數昨日先升後回，收市跌14點或0.04%，報38,686點，原因是日圓走勢逆轉，兌每美元一度升逾0.6%，曾報145.94，每百日圓兌港元見5.34算。相較之下，科技公司和其他出口導向型企業比例較低的東證指數上漲0.64%至2,733點。

半導體相關股票下跌，晶片測試設備製造商愛德萬測試（Advantest）在一度上漲3.43%後下跌2.25%。晶片製造設備巨頭東京電子下跌1.49%。東京證券交易所33個行業組中，銀行和保險公司表現最突出，分別上漲3%和2.5%。

女工薪金僅男性八成 另一方面，日本厚生勞動省公布，日本2023年各都道府縣男女工資差距首次指數化的結果，女性的薪金水平僅為男性的七至八成，其中差距最大的是櫪木縣。以男性薪資為100，櫪木縣的指數為71，差距較小的地區前3名為：高知80.4、岩手80.3、長崎80.2。

日本政府表示，持續加速採取措施以縮小兩性差距，包括創造女性能長期工作的職場環境及促進錄用女性等。

每百日圓兌港元走勢