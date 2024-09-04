近六成港富人料退休仍工作

滙豐發布的《生活質素報告》發現，亞洲富裕投資者正以財務穩健及保險需要為其投資的優先事項，在香港受訪者中，近半並未就退休作充分準備，近六成預計會在退休後繼續工作，對退休生活的最大憂慮分別為健康轉差（49%）、醫療費用上升（41%）及生活成本上漲（32%）。

73%認同及早規劃傳承 據調查，香港的生活質素總分為73分，比去年上升5分，並貼近全球平均的76分。醫療保障方面，85%香港受訪者擁有私人醫療保險。另外，47%香港受訪者指並未就退休作充分準備，而58%預計會在退休後繼續工作。

財富累積方面，全球富裕投資者將其投資組合32%配置為現金，但計劃在明年調整投資組合的受訪者表示，會將手持現金54%作投資。

Z世代和千禧世代平均比嬰兒潮世代早10年開始投資，並會將收入更大比例（27%）用作投資，且會更頻繁地檢視其投資組合。

此外，在香港有73%受訪者認同及早規劃傳承的重要性，不過只有27%受訪者有傳承計劃。

報告訪問了全球11個市場11,000多名不同世代、年齡介乎25至69歲及擁有10萬至200萬美元可投資資產的富裕投資者，就其對身體、心理和財務健康3方面的看法，以了解其如何定義良好的生活質素，而香港的受訪者為1,700人。調查指出，有就自己財務需要和目標作規劃的受訪者對自己生活質素的滿意度，比其他受訪者平均高出50%。