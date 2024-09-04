今年旅業產值料佔全球GDP一成

外媒引述世界旅遊及旅行理事會（WTTC）估計，今年全球旅遊業產值將達到11.1萬億美元（約86.58萬億港元），按年急增12.1%，刷新紀錄，較疫前所創下的高位多出7.5%，佔全球國內生產總值（GDP）的比重達10%。

中美德旅客花錢最豪 疫後全球旅遊業復甦持續，WTTC指出，愈來愈多消費者認定旅遊是「必要支出」，規劃開銷時會列上旅遊經費，整體的增長趨勢持續強勁。儘管去年市場曾擔心全球經濟受高通脹及經濟增長衰退的影響，惟今年以來見到旅遊和觀光支出已變成全球經濟的增長引擎，而最捨得花錢旅遊的國家包括美國、中國和德國，為這些地區的經濟產值作出顯著貢獻，除帶動旅遊開支，當地的航空公司、酒店網絡、網絡旅遊平台亦可得益，而就業市場保持旺盛，亦顯示消費需求穩定，對整體市場氣氛帶來正面影響。

其實，該協會早在4月發表的2024年經濟影響研究（EIR）已預計，今年全球旅遊產值將破紀錄，意味每10美元開支就有一美元用於旅遊；行業在全球共提供3.48億個工作，較2019年的高峰多出1,360萬人。目前行業仍在積極招聘，以美國為例，據美國旅遊協會（U.S. Travel Association）推算，美國觀光旅遊業現有100萬個職缺，WTTC則料去年美國共有2,700萬個工作是由觀光業所提供。

美國銀行上月下旬發表的研究報告亦顯示，美國家庭的旅行支出持續超過疫前水平，並引述美銀信用卡和簽帳金融卡數據指，今年截至8月中旬，美國每戶家庭整體旅遊支出雖略低於去年，但較2019年高10.6%，主要受年收入逾12.5萬美元的高收入家庭海外旅行推動。