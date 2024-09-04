都市麗人：年內產品價調整不大

他指，公司近年以「好用不貴」的銷售策略，加上提供售後服務保證，認為能符合刻下消費者的需求，並預告產品定價年內不會大調整。

有盈利會持續派息 該公司上半年盈利8,239.8萬元，按年飆2.15倍；收入按年升10.73%至15.14億元，其中內衣品牌「都市麗人」佔比維持87%；睡衣品牌「純棉居物」佔比按年增一個百分點至3%。首席財務官蔡瑋軒指，上半年「純棉居物」銷售勁增50%，今年將開設至少60間門市，由於目前基數仍低，發展空間大。

今年初，該公司訂下全年開店1,100間目標。鄭耀南提到，因應宏觀環境變化，雖然開店比以往容易，但需要更謹慎，現時更着重開店的質量而非數量，能否達到年初目標要視乎實際情況。蔡氏補充，去年全年開店826間，有信心今年能多過去年。若地區劃分，一成位於一線城市，而二、三線城市佔35%，其餘的則位於四、五線城市。

另外，該公司是次中期派發股息每股1.1港仙，乃自疫情後首次恢復派發中期息。鄭氏指，只要公司持續盈利，便會持續派息，而過去派息比率大致維持在約30%。