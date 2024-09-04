數碼通去年多賺74% 5G滲透率近四成

期內，該企收入62.21億元，按年減少8%。其中，服務收入按年減少0.82%至45.08億元；手機及配件銷售收入按年跌22.74%至17.12億元。

預期資本開支見頂回落 截至今年6月底，數碼通客戶人數271.3萬，按年升1.19%；5G服務客戶滲透率上升至39%；5G家居寬頻服務和企業應用方案表現強勁，收入分別增長33%及17%；漫遊服務收入增長44.57%，境外漫遊收入回復至疫情前水平的141%。行政總裁劉若虹稱，近年大力推廣的按日計漫遊數據包深受客戶歡迎，助業務回升。

劉表示，5G技術的投資高峰已過，資本開支已見頂，並在未來數年持續回落。5G服務每月每戶平均消費（ARPU）已達4G服務的兩倍，稱有信心在高端客戶群中維持ARPU水平。

至於流動虛擬網絡營辦商（MVNO）等低端業務則面臨較大的ARPU壓力，相關客戶對價格較為敏感，市場競爭激烈，又形容目前流動通訊行業經營充滿挑戰，公司會繼續以高品質服務及網絡，拓展高端客群，相信隨着5G滲透率提升，將推動增長。該企流動服務客戶ARPU為224元，按年持平。

她又認為，數碼通在5G家居寬頻服務市場具領導地位，已是集團的核心業務，能方便難以使用固網或有流動需求的客戶使用，市場遠未飽和，亦有助交叉銷售，相信該業務前景良好，未來將會投放更多資源。

至於新一代5G-Advanced（即5.5G）發展方面，科技總裁鄒金根透露，公司相關技術已進行試行及應用，惟距離開展全面商業服務仍需要一段時間，料年內可能會小規模試業，並在未來一至兩年開展更廣泛業務。

數碼通年度業績摘要