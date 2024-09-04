摩通估內地樓價最快明年初回穩

陸續有內地房地產企業發布8月銷售數據，惟初步表現分化，尤其是中小型民企的銷售表現仍然低迷，難怪外界示警內地樓市崩盤尚未結束。外媒引述摩根大通首席中國經濟學家朱海濱預料，樓價最早可能至明年初才會止跌回穩，而野村證券首席中國經濟學家陸挺則相信，下半年內地政策將繼續引導商業銀行降低存量房貸利率0.4厘。

存量房貸轉按無助買樓需求

對於救樓市新政可能再獻新猷，包括連日盛傳政府考慮允許存量按揭貸款業主與銀行協商跨行轉按，有分析質疑，此舉能否有效提振買家信心和整體消費。朱海濱認為，這可能無助於刺激買樓需求增長，僅能惠及現存銀行的按揭個人客戶。美銀證券分析師也指出，降低存量按揭利率非理想政策，因會擠壓內銀的利潤，且認為政府需要創造一個積極的反饋循環，而不是螺旋式下降。