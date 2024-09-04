摩通估內地樓價最快明年初回穩
陸續有內地房地產企業發布8月銷售數據，惟初步表現分化，尤其是中小型民企的銷售表現仍然低迷，難怪外界示警內地樓市崩盤尚未結束。外媒引述摩根大通首席中國經濟學家朱海濱預料，樓價最早可能至明年初才會止跌回穩，而野村證券首席中國經濟學家陸挺則相信，下半年內地政策將繼續引導商業銀行降低存量房貸利率0.4厘。
越地上月銷售升 雅居樂挫78%
儘管具國企背景，越秀地產(00123)8月合約銷售金額約100.02億元（人民幣‧下同），按年轉升約1.5%，按月更飆近一倍，但首8個月累計合約銷售額仍按年降約30.9%，錄約704.31億元。另該企附屬與廣州市土地開發中心訂立協議，由該中心收儲暨南大學北側一幅仍未開發的商住用地，代價約50.03億元，以應付票據支付，料因土地收儲而錄得稅前虧損淨額約174.38萬元。
為港人熟悉的雅居樂集團(03383)單計8月的預售金額只有5.4億元，按年及按月分別下降78.74%及33.33%；平均價為每方米12,573元，按年及按月分別下挫15.52%及3.56%。首8個月計，該集團預售額共103.4億元，按年跌68.7%，每方米平均亦降價7.57%至13,757元。
存量房貸轉按無助買樓需求
對於救樓市新政可能再獻新猷，包括連日盛傳政府考慮允許存量按揭貸款業主與銀行協商跨行轉按，有分析質疑，此舉能否有效提振買家信心和整體消費。朱海濱認為，這可能無助於刺激買樓需求增長，僅能惠及現存銀行的按揭個人客戶。美銀證券分析師也指出，降低存量按揭利率非理想政策，因會擠壓內銀的利潤，且認為政府需要創造一個積極的反饋循環，而不是螺旋式下降。
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