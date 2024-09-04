中資股降級 滬綜險守2800關

人行兩日收水逾9千億 瑞銀財管憂經濟續弱 在美國總統大選、慫恿更多國家對華加徵關稅，以及聯儲局可能減息之下，全球股、匯市場大有山雨欲來之勢！中國人民銀行在9月首兩日隨即大額「收水」，以備無患，昨僅進行12億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，淨回籠4,713億元，兩日累計「收水」高達9,388億元！同時，由官方開出的人民幣中間價昨亦下調85點子至7.1112兌每美元，拖累滬綜指一度失守2,800點大關，最終收報2,802點，跌0.29%，續創2月初以來收市低位。

內地股匯升勢刻意收斂，不少投行見風轉舵紛紛調整中國股票評級，甚至對人民幣匯價年底前的走勢亦不敢掉以輕心。繼日資券商野村剛於上月底削中國股票評級至「中性」之後，瑞銀財富管理投資總監辦公室昨發表報告，稱仍聚焦亞洲機會，但決定將中國股票從「看好」下調至「中性」。

內地市場獲重估機會減 由於今年7月召開的內地官方重量級會議未為市場帶來正面驚喜，且宏觀數據持續疲弱，包括貸款需求、工業增加值、固定資產投資和社會消費品零售總額等，而居民消費價格指數（CPI）上漲動力不強，房地產市場又未有顯著改善，企業盈利預測上修僅局限於部分行業，對整體市場的影響輕微，加上政府或不太可能推出大規模刺激措施的背景下，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，內地市場估值全面上調的可能性下降，尤其是在美國大選臨近、關稅風險上升之際，料內地市場的表現將持平於日本以外的整體亞洲市場。

昨日滬綜指早段跌勢不斷加劇，最多曾挫0.57%至2,794點，續創近7個月即市低位，但午後跌幅削半，險守2,800點水平；深成指及深圳創業板指數則轉升，全日收升1.17%及1.26%，分別報8,268點及1,556點。惟兩市主板成交再減逾一成至5,806億元，反映交投氣氛轉淡。

料人幣年底跌落7.3算 值得留意，瑞銀財富管理投資總監辦公室亦建議，就美國大選和內地經濟增長風險，對人民幣敞口進行對沖；而該辦公室對人民幣兌每美元的今年底預測為7.3算，明年首3季末預測均為7.2算。人民幣即期匯率在昨日下午4時30分收報7.1171，按日跌56點子；人民幣離岸價則低見7.1274，每百港元兌約91.4元人民幣。

不過，渣打銀行近日發布的渣打人民幣環球指數（RGI）顯示，7月RGI連升5個月，漲至5,324創新高，年初以來增幅擴大至17%。綜合各項指標來看，近月推動RGI上行的主要因素，包括市場持有人民幣資產規模擴大、跨境人民幣支付增長，以及離岸人民幣債券發行強勁等。

渣打估續擴匯率彈性 據渣打分析，離岸人民幣資產受港股投資情緒改善推動，南向資金流回升，使離岸人民幣存款規模進一步擴大，其中5月香港離岸人民幣存款錄得1.13萬億元新高。但近期股市的投資者情緒再次轉趨謹慎，人民幣國際化需要更廣泛的可靠驅動因素來保持其勢頭。

該行續估計，內地可能會進一步放寬匯率彈性，以恢復貨幣政策的靈活性，因聯儲局變得更加「鴿」派，內地需要更多支持來實現全年經濟增5%的目標，該行維持今年底人民幣匯率預測為7.1算。

投行對內地股市觀點本季變化