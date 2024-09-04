字節跳動擬借741億破亞洲紀錄

短視頻平台抖音及TikTok母企字節跳動，據報正向銀行尋求最多95億美元（約741億港元）的貸款。若成事，將是亞洲地區（日本以外）最大規模美元計價企業貸款，高盛、花旗和摩根大通是這次融資交易的協調人。

外媒引述消息指，該筆貸款將為期3年，最長可延至5年，息率為擔保隔夜融資利率（SOFR）加0.85厘，資金擬將用作再融資及營運資金用途。

傳完成收購耳機品牌 市場早前傳出，字節跳動擬再融資的規模是50億美元，如今看來金額已有所提升。分析指，這反映在內地市場低迷但流動性充裕之下，有融資能力的大型企業擬善用現時亞洲貸款市場優勢。

近年字節跳動旗下的TikTok積極擴張業務，早前有消息指計劃最快下月在西班牙和愛爾蘭等地推出購物服務，並擬於明年推廣到歐洲其他地區。此外，昨日內媒報道，字節跳動已完成收購耳機品牌Oladance，包括黑蟻資本、藍馳創投等在內的舊股東已退出。

報道引述天眼查訊息顯示，今年8月，深圳市大十未來科技有限公司完成工商變更。天津字節跳動科技有限公司成為其唯一股東，實現100%控股，背後實際控制人為抖音集團（香港）有限公司。

今年5月，字節跳動以約5,000萬美元收購Oladance，並派遣員工與這家深圳初創公司合作，分析指字節跳動收購Oladance目的，是在於加強人工智能（AI）相關可穿戴設備市場的投資。