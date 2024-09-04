恒指兩連跌 券商仍撐上試21000

人民幣昨日回軟，港股繼續「發軟蹄」。恒生指數昨日再跌40點或0.23%，兩日累計挫337點或1.87%，昨日成交額按日縮減29.73%至793.44億元，連續兩日交投減少。不過，中金認為，短期減息交易和政策預期下，港股或有階段性機會，表現仍較A股好，又指若港股風險溢價回到2023年中，預計對應恒指在約19,000點；若盈利在此基礎上增長10%，對應恒指在21,000點。