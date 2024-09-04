恒指兩連跌 券商仍撐上試21000
人民幣昨日回軟，港股繼續「發軟蹄」。恒生指數昨日再跌40點或0.23%，兩日累計挫337點或1.87%，昨日成交額按日縮減29.73%至793.44億元，連續兩日交投減少。不過，中金認為，短期減息交易和政策預期下，港股或有階段性機會，表現仍較A股好，又指若港股風險溢價回到2023年中，預計對應恒指在約19,000點；若盈利在此基礎上增長10%，對應恒指在21,000點。
內銀受壓 招行挫3%
恒指昨日低開26點，跌幅最多擴至108點，低見17,583點，其後一度轉升33點，高見17,725點，最終收報17,651點；國企指數跌8點或0.13%，報6,203點；科技指數升10點或0.29%，報3,496點。南下「北水」淨流入26.78億元，3日累計流入159.25億元。
花旗睇好騰訊美團
值得留意的是，周一遭香港證監會點名指股權高度集中的昇能集團(02459)，股價昨日急瀉98.39%之後中途停牌，成交4.94億元。
港元拆息全線下滑
另外，港元拆息昨日全線下滑。與樓按相關的一個月拆息報3.89929厘，跌3.976點子，3連升後斷纜，並創近一年新低；隔夜拆息回落106點子，報3.37774厘。反映銀行資金成本的3個月拆息下降2.917點子至4.17083厘，6個月及一年期拆息分別降至4.2厘和4.24625厘。
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